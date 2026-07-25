Inzaghi Bastoni'yi Suudi Arabistan'a Çağırıyor: Inter Kabul Edecek mi?

İtalya şampiyonu Inter, yaz transfer döneminde temel savunmacılarından birini kaybedebilir. Simone Inzaghi Alessandro Bastoni ile Suudi Arabistan'da yeniden birlikte çalışmak istiyor, ancak bu transferin önünde paradan da karmaşık bir engel var.

Şimdilik Al-Hilal resmi bir teklif göndermedi. Buna rağmen kulübün ciddi ilgisi ve Inzaghi'nin kişisel isteği Inter taraftarlarını endişelendirmeye başladı.

Inzaghi eski öğrencisini Suudi Arabistan'a çağırıyor

Al-Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi, takımın savunmasını yakından tanıyan bir futbolcuyla güçlendirmeyi planlıyor. İtalyan uzman, Inter'de çalıştığı dönemde Bastoni'yi üçlü savunma sisteminin en önemli halkalarından biri haline getirmişti.

Inzaghi şu anda Al-Hilal'i çalıştırıyor ve Suudi kulübüyle olan sözleşmesi 2026/27 sezonunun sonuna kadar geçerli.

Inzaghi, Bastoni'nin yeteneklerini iyi biliyor: Savunmacı sadece rakibin hücumunu durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda atakları ilk pasla başlatabiliyor.

Tam da bu özellikler onu Suudi kulübü için sıradan bir transfer olmaktan çıkarıp Inzaghi'nin sistemine uygun hazır bir futbolcuya dönüştürüyor.

Transferi durduran temel engel

Al-Hilal'in ilgisi ciddi olsa da şimdilik görüşmeler pratik aşamaya geçmedi. Suudi kulübü, Bastoni için resmi teklif sunmadan önce kadrodaki yabancı futbolculardan biriyle yollarını ayırmak zorunda. Aksi takdirde İtalyan savunmacıyı yeni sezon için kaydettirmek mümkün olmayacak.

Temel mesele Mevcut durum Al-Hilal'in ilgisi Ciddi Resmi teklif Henüz gönderilmedi Inzaghi'nin pozisyonu Bastoni'yi takımında görmek istiyor Yabancı sınırı Önce bir yabancı ayrılmalı Bastoni'nin sözleşmesi 2028 yılına kadar

Bu nedenle önümüzdeki günlerde Al-Hilal kadrosundaki değişiklikler, Bastoni transferi açısından ilk büyük sinyal olabilir.

Inter'i ikna etmek kolay olmayacak

Bastoni, Inter'in sıradan bir temel futbolcusu değil. O, takımın liderlerinden biri, İtalya milli takımının bir üyesi ve kulüple 2028 yılına kadar süren bir sözleşmeye sahip. Bu durum Milan ekibine müzakerelerde güçlü bir pozisyon kazandırıyor.

Resmi kulüp verilerine göre savunmacı, Inter ile birlikte üç kez İtalya şampiyonluğu, üç İtalya Kupası ve üç Süper Kupa kazandı.

Bastoni'yi satmak Inter için iki yönlü bir risk oluşturuyor:

şampiyon kadronun önemli bir savunmacısı kaybedilecek;

yerine aynı seviyede sol ayaklı bir stoper bulmak zorlaşacak;

taraftarlar kulübün sportif hedefleri hakkında sorular sormaya başlayacak;

yeni sezon öncesinde savunma sistemi yeniden kurulmak zorunda kalacak.

Bu yüzden Al-Hilal sadece futbolcuyu değil, Inter yönetimini de çok büyük bir teklifle ikna etmek zorunda kalacak.

Bastoni'nin temsilcisi farklı düşünüyor

Transfer entrikasını güçlendiren en önemli husus, futbolcunun yakınlarının yaz başında onun Milano'da kalacağını açıkça belirtmiş olması. Bastoni'nin menajeri Tullio Tinti, savunmacının Inter'de mutlu olduğunu ve kulüpten ayrılmayı planlamadığını vurgulamıştı.

«O “Inter”de mutlu ve kesinlikle kalacak».

Ancak transfer pazarında bu tür açıklamalar her zaman nihai karar olmayabiliyor. Özellikle Suudi kulübü futbolcuya yüksek maaş, Inter'e ise reddedilmesi zor bir bonservis teklif ederse durum keskin bir şekilde değişebilir.

Barcelona da durumu takip ediyor

Bastoni ile daha önce Barcelona da ilgilenmişti. Inter yönetimi Katalanların ilgisinin olduğunu doğrulamıştı, ancak görüşmeler o dönemde somut ve resmi bir aşamaya geçmemişti.

Şimdi Al-Hilal'in ortaya çıkışı transfer etrafındaki durumu değiştirebilir. Suudi kulübü resmi teklif gönderirse:

Inter, Bastoni'nin bonservis bedelini belirlemek zorunda kalacak; futbolcu Avrupa'da kalmak veya Inzaghi ile yeniden çalışmak arasında karar verecek; Barcelona ve diğer talipler hamlelerini hızlandırabilir.

Nihai karar kime bağlı?

Mevcut durumda Bastoni'nin Inter'den ayrılması kaçınılmaz değil. Aksine, onun uzun vadeli sözleşmesi ve menajerinin açıklaması savunmacının Milano'da kalma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Ancak Al-Hilal yabancılar için yer açıp resmi ve büyük bir teklifle gelirse, Inter ile futbolcu ciddi bir kararla karşı karşıya kalacak. Transferin anahtarı tam da bu teklifte — ne zaman ve hangi miktarda gönderileceğinde olacak.

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