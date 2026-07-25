Anan Khalaili ile Inter arasındaki transfer neden gerçekleşmedi?

İtalya'nın son şampiyonu Inter kadrosuna katılması beklenen yetenekli İsrailli kanat oyuncusu Anan Khalaili'nin transferi beklenmedik bir şekilde iptal edildi. İki kulüp arasında tüm anlaşmaların tamamlandığı ve futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere Milano'ya ulaştığı sırada, beklenmedik bürokratik bir engel bu anlaşmaya son noktayı koydu. Bu durum sadece kulüp yönetimini değil, futbolcunun kendisini de şaşırttı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Inter ve Belçika kulübü Union Saint-Gilloise 25 milyon euro ve bonuslar karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak İtalya Millî Olimpiyat Komitesi (CONI), futbolcuya ülkede profesyonel spor yapabilmek için gerekli olan lisansı (sporting eligibility) vermeyi reddetti. Sonuç olarak, transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden biri suya düştü.

Khalaili'nin fiziksel durumu ve cevabı

Başarısız transferin ardından Anan Khalaili, fiziksel durumu hakkındaki şüphelere yanıt verdi. Kendisini harika hissettiğini ve her türlü meydan okumaya hazır olduğunu vurguladı. 2004 doğumlu futbolcu, son yıllarda oldukça yüksek bir maç tecrübesine sahip olduğunu özellikle belirtti.

"Yeniden tüm gücümle antrenmanlara döndüm ve gelecekteki meydan okumalara hazırım. Sahada kendimi mutlu hissediyorum ve her zaman tüm dikkatimi kariyerime veriyorum. Kendimi sağlıklı ve mükemmel formda hissediyorum. Son iki sezonda 99 maçta sahaya çıktım ve çoğunda 90 dakika görev yaptım. Yüzde yüzümü vermeye hazırım", — dedi İsrailli kanat oyuncusu.

Kariyer yolu ve istatistiksel veriler

Profesyonel kariyerine Maccabi Haifa'da başlayan Anan Khalaili, 2024 yazında 6,5 milyon euro karşılığında Belçika ligine transfer olmuştu. Union Saint-Gilloise formasıyla kendini göstermeyi başaran genç oyuncu, toplamda 99 karşılaşmada 8 gol kaydetti. Oyun tarzı ve hızı birçok Avrupa devinin dikkatini çekti.

İşin ilginç yanı, Khalaili geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Inter'e karşı sahaya çıkmıştı. O sırada Milano ekibi 4-0 galip gelse de, kanat oyuncusunun performansları scoutlarda olumlu bir izlenim bırakmıştı. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında 8 maçta 3 gol atan genç oyuncu, Atalanta maçındaki kritik golü de kaydetmişti.

Şu anda İsrail millî takımının da önemli bir üyesi olan Khalaili, ülkesinin A millî takımı formasıyla 16 karşılaşmada görev yaptı. Inter ile yaşanan başarısızlığa rağmen, 20 yaşındaki futbolcu Avrupa'nın beş büyük liginden birine transfer olma niyetinden vazgeçmedi.