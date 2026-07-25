Çin'de tek bir elektronla çalışan devrim niteliğinde flash bellek geliştirildi

Çin Fudan Üniversitesi'nden bilim insanları, elektronik dünyasında gerçek bir dönüm noktası olması beklenen yeni nesil deneysel flash belleği tanıttı. Bu teknolojinin benzersizliği, verileri depolamak için yalnızca tek bir elektron kullanmasıdır. Eğer bu gelişme laboratuvar duvarlarının dışına çıkarsa, modern cihazların enerji tüketimini keskin bir şekilde azaltabilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda verilerin tek bir bitini güvenli bir şekilde saklamak için mikroçiplerde yaklaşık 200 bin elektron gerekmektedir. Böylesine büyük bir miktar, verileri çeşitli parazitlerden ve kazara kaybolmalardan korumak için gereklidir. Ancak Çinli araştırmacılar bu konuda tamamen yeni bir yaklaşım sundu.

Grafen tabanlı yeni yapı

Bilim insanları grafen temelinde iki boyutlu bir yapı oluşturmayı başardı. Bu yapı sadece tek bir elektronu tutmakla kalmıyor, aynı zamanda elektrik sinyalini önemli ölçüde güçlendirmeyi de sağlıyor. ixbt.com'un bilgisine göre, deneyler sırasında sinyal genliği yaklaşık 0,5 Volt'a ulaştı. Bu gösterge, benzer diğer deneysel gelişmelerden birkaç kat daha yüksek kabul edilmektedir.

Yeni teknoloji "Guiyi" (Birlik'e dönüş) olarak adlandırıldı. Yazarlar, bu ismin Budist felsefesindeki minik bir hardal tanesinin bütün bir dağı içine sığdırabileceği hakkındaki aforizmadan ilham alınarak seçildiğini belirtti. Böylece araştırmacılar, minimum fiziksel taşıyıcılar yardımıyla devasa hacimde verileri saklama fikrini öne sürmektedir.

Ticari hale getirme ve gelecek planları

Proje lideri, mikroelektronika profesörü Zhou Peng'in sözlerine göre, yıl sonuna kadar bu gelişmenin ticarileştirilmesiyle ilgilenecek bir şirketin kurulması planlanıyor. Bilim insanının hesaplamalarına göre, yeni nesil bellek temelinde çalışan ilk cihazlar yaklaşık beş yıl sonra piyasaya çıkabilir.

Bu araştırma, ekibin önceki başarılı projelerinin bir devamı niteliğindedir. Onlar 2025 yılında PoX adı verilen enerji tüketmeyen belleği tanıttı, ardından iki boyutlu bellek elemanlarını geleneksel silikon mikroçiplerle birleştirmeyi sağlayan Changying platformunu geliştirmişti.

Şimdilik Guiyi sadece bir laboratuvar örneği olarak kalmaktadır. Onu seri üretime geçirmeden önce bilim insanları bir dizi karmaşık sorunu çözmek zorundadır. Bunlar şunları içerir:

Bu tür çiplerin endüstriyel ölçekte seri üretiminin başlatılması;

Uzun süreli kullanımda belleğin güvenilirliğinin kanıtlanması;

Gerçek çalışma koşullarında istikrarın sağlanması.

Eğer bu teknoloji başarılı bir şekilde uygulanırsa, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarların pil ömrü eskisinden çok daha uzun sürebilir, veri merkezlerinin enerji tüketimi ise minimum seviyeye inebilir.