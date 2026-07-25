Aşkın garip gösterisi: Hindistan'da çiftin kendini gömdüğü anları gösteren video tartışma yaratıyor

·135·Dünya
Aşkın garip gösterisi: Hindistan'da çiftin kendini gömdüğü anları gösteren video tartışma yaratıyor

Sosyal medyada Hindistan'da çekildiği söylenen sıra dışı bir video hızla yayılarak kullanıcıları hayrete düşürdü. Görüntülerde bir çiftin birbirini sıkıca kucaklayarak ve ellerini tutarak çukura girdiği görülüyor. Durum dışarıdan bakıldığında, sanki diri diri gömülüyorlarmış izlenimi uyandırıyor.

Bazı internet kullanıcıları bu hareketi, çiftin birbirine olan sadakatini ve sevgisini ifade eden sembolik bir tören olarak yorumluyor. Diğerleri ise videonun gerçek içeriğinin bilinmediğini vurgulayarak aceleci sonuçlara varılmaması çağrısında bulundu.

Şimdilik olayın nerede ve hangi koşullar altında gerçekleştiği resmi olarak doğrulanmadı. Bu nedenle videodaki durumu kesin bir gerçek olarak değil, yalnızca görüntülerde öyle görünen bir olay olarak değerlendirmek gerekiyor.

HindistanSosyal MedyaTartışmalı VideoAşkİlginç Olaylar
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör
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