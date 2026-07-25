Dünya Kupası 2026 Katılımcısı Cristian Volpato'nun Kanında Uyuşturucu Madde Tespit Edildi

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Dünya Kupası 2026 Katılımcısı Cristian Volpato'nun Kanında Uyuşturucu Madde Tespit Edildi

Avustralyalı orta saha oyuncusu Cristian Volpato'nun, Sidney sokaklarında hız sınırını aştığı gerekçesiyle iki kez durdurulmasının ardından vücudunda kokain bulunduğu ortaya çıktı. Bu konuda "AU News" yayın organı haber yaydı.

22 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 23 Temmuz gecesi Anzak Köprüsü'nde yakalandı. Saatlik 60 kilometre hız sınırı olan bölgede hızını 86-94 kilometreye çıkardı. O sırada yapılan alkol testi negatif sonuç gösterdi.

Ancak üzerinden iki saat geçmeden Volpato, aynı yerde saatte 109 kilometre hızla seyrettiği için yeniden durduruldu. Bu seferki kontrol, kanında kokain maddesi bulunduğunu ortaya çıkardı.

Yeni Güney Galler kolluk kuvvetleri, futbolcuya hız ihlali nedeniyle para cezası kesildiğini ve uluslararası ehliyetinin altı ay süreyle iptal edildiğini bildirdi. Şu anda ek tahliller alınmakta olup soruşturma çalışmaları devam etmektedir.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) normlarına göre kokain, yalnızca müsabakaların düzenlendiği dönemde yasaklanan bir madde olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle futbolcuya spordan men cezası verilmesi beklenmemektedir.

Cristian VolpatoDünya Kupası 2026AvustralyaKokainFutbol
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör
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