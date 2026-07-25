Ugreen yeni nesil GaN şarj cihazını tanıttı: 100 W güç ve kompakt gövde

Elektronik aksesuarları üretiminde dünyanın önde gelen markalarından biri olan Ugreen şirketi, yeni ve yüksek verimli X876 şarj adaptörünü tanıttı. Galyum nitrür (GaN) teknolojisi temel alınarak geliştirilen bu cihaz, yalnızca ultra yüksek gücüyle değil, aynı zamanda uygun fiyatı ve kompakt boyutlarıyla da teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni adaptör Çin pazarında 189 yuan (yaklaşık 28 Amerikan doları) fiyatla satışa çıktı. Bu fiyat segmentinde 100 W güce sahip ve modern GaN yarı iletkenlerinin kullanıldığı bir şarj cihazı bulmak oldukça zor. Bunun da Ugreen markasının pazardaki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Teknik imkanlar ve arayüzler

Ugreen X876 modeli toplam üç bağlantı noktasıyla donatılmış: iki adet USB-C ve bir adet USB-A. Eğer kullanıcı yalnızca tek bir USB-C bağlantı noktasını kullanırsa, maksimum çıkış gücü 100 W'a ulaşıyor. Bu gösterge, yalnızca modern akıllı telefon ve tabletleri değil, aynı zamanda Apple MacBook Pro veya diğer güçlü dizüstü bilgisayarları da tamamen şarj etmek için yeterlidir.

USB-A bağlantı noktasının maksimum gücü 22,5 W'ı buluyor. Cihazın özelliği, aynı anda üç gadget'ı şarj edebilmesidir. Böyle bir durumda ana USB-C bağlantı noktası 80 W gücü korur, kalan iki bağlantı noktası ise 15 W güç paylaşır. Bu da dizüstü bilgisayarda çalışırken akıllı telefon ve kulaklıkları da paralel olarak şarj etme imkanı tanır.

Güvenlik ve standartlar

Yeni adaptör, modern hızlı şarj protokollerinin neredeyse tamamını destekliyor. Bunlar arasında şunlar yer alıyor:

USB Power Delivery 3.0

PPS (Programmable Power Supply)

Qualcomm Quick Charge 3.0

Samsung AFC ve Huawei FCP

Bu standartların varlığı, cihazın farklı markalardaki gadget'lar ile evrensel olarak çalışmasını sağlıyor. Özbekistan pazarında Samsung ve iPhone kullanıcılarının çokluğu göz önüne alındığında, tek bir adaptörle tüm cihazları güvenli bir şekilde şarj etme imkanı yerel tüketiciler için de oldukça uygundur.

Adaptörün tasarımı da dikkate değer. Boyutları 90,2 x 55,6 x 18,2 mm olup ağırlığı yalnızca 178 gramdır. Ayrıca cihaz katlanabilir şarj fişine sahip, bu da onu seyahatler ve iş gezilerinde yanında taşımak için çok uygun kılıyor. GaN teknolojisi sayesinde cihaz uzun süre çalıştığında bile aşırı ısınmıyor ve yüksek enerji verimliliğini koruyor.