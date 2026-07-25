Kafedeki beklenmeyen misafir: 900 kiloluk boğa (video)

İspanya'daki bir kafede beklenmedik ve olağandışı bir olay yaşandı. Sürüsünden ayrılan ve ağırlığı yaklaşık 900 kilogram olan bir boğa, aniden kafeyi basarak müşterileri şoke etti.

Sosyal medyada yayılan videoda, devasa boğanın masa ve sandalyeler arasında sakin bir şekilde hareket ettiği görülüyor. Durum tehlikeli bir hal alabilecekken, kafe çalışanları panik yapmadı. Özellikle bir garson soğukkanlılıkla boğaya yaklaşarak onu dikkatlice dışarı çıkarmayı başardı.

Bildirildiğine göre, olay sırasında kimse yaralanmadı ve kafeye de ciddi bir zarar gelmedi. Bu olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak birçok kullanıcının garsonun soğukkanlılığını ve cesaretini takdir etmesine neden oldu.