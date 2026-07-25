Samsung Akıllı Telefonlarda Güvenlik Artıyor: One UI 9.0 ile Yeni Sınırlamalar Geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir sonraki One UI 9.0 kullanıcı arayüzünde güvenlik sistemini önemli ölçüde güçlendirme kararı aldı. Güncellemeyle birlikte ekran kilidini açma deneme sayısı katı bir şekilde sınırlandırılacak. Bu önlem, kullanıcı verilerini yabancı kişilerden veya özel yazılımlar aracılığıyla brute-force yöntemiyle korumayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni politika kapsamında PIN kodu, grafik kilit veya parolayı yanlış girme imkanları keskin bir şekilde azaltılacak. İlk beş hatalı denemenin ardından sistem, sonraki denemeler arasındaki süreyi aşamalı olarak uzatacak. Bu, kullanıcıya parolasını hatırlaması için zaman tanırken saldırganların işini zorlaştıracak.

13 deneme ve verilerin silinmesi

En önemli değişiklik, art arda 13 kez yanlış kod girilmesi durumunda akıllı telefonun tamamen klitecek olmasıdır. Böyle bir durumda cihazı yeniden etkinleştirmenin tek yolu — onu tamamen fabrika ayarlarına (hard reset) döndürmektir. Bu süreçte akıllı telefon hafızasındaki tüm kişisel fotoğraflar, belgeler ve uygulamalar geri döndürülemeyecek şekilde silinecektir.

Samsung, tesadüfi hataları göz önünde bulundurarak "akıllı hesaplama" mekanizmasını da devreye sokacak. Eğer kullanıcı art arda iki kez aynı yanlış parolu girerse, sistem bunu tek bir hatalı deneme olarak kaydedecektir. Ayrıca izin verilen deneme sayısı bitmek üzereyken ekran yüzeyinde kullanıcıyı uyaran özel mesajlar belirecektir.

Belirtmek gerekir ki, bu kurallar parmak izi veya yüz tanıma fonksiyonunu kullananlar için de geçerlidir. Android sistemi gereksinimlerine uygun olarak, güvenliği sağlamak amacıyla kullanıcı en az her 72 saatte bir kez ana PIN kodunu veya parolayı girmek zorundadır. Eğer bu süre geldiğinde parola unutulmuşsa ve deneme sayısı bitmişse yukarıdaki katı önlemler uygulanacaktır.

Şirket temsilcileri kullanıcıları parolaları unutmamaya çağırıyor, çünkü Samsung uzaktan cihazın kilidini açamayacaktır. Akıllı telefonu fabrika ayarlarına döndürdükten sonra bile onu yeniden kullanabilmek için önceden ilişkilendirilmiş Samsung Account ve Google Account bilgilerini girmek gerekecektir. Bu, çalınan cihazların yabancı kişiler tarafından kullanılmasını imkansız hale getirecektir.

Özbekistanlı kullanıcılar için bu haber son derece önemlidir, çünkü ülkemizde Samsung akıllı telefonlar en popüler cihazlar arasındadır. Cloud hizmetlerini kullanmak ve verileri sürekli olarak yedeklemek (backup) artık sadece bir kolaylık değil, bir zorunluluk haline gelmektedir. One UI 9.0 güncellemesinin önümüzdeki aylarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.