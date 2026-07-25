Husanov'a büyük güven: City onu 2031'e kadar kadrosunda tuttu

Abdukodir Husanov'ın "Manchester City"deki kısa sürede kat ettiği yol, kulüp yönetimini büyük bir karar almaya itti. İngiliz devi, Özbek defans oyuncusuyla olan sözleşmesini 2031 yazına kadar uzattı — ancak bu anlaşmanın arkasında sadece iyi maçlardan çok daha büyük bir anlam var.

22 yaşındaki futbolcu artık "Vatandaşlar"ın gelecekteki planlarında önemli bir yer tutuyor. Yeni anlaşma Husanov'a duyulan güveni göstermekle birlikte, kulüpteki statüsünün de keskin bir şekilde arttığını doğruluyor.

City resmi kararını açıkladı

"Manchester City" basın servisi, Abdukodir Husanov ile yeni bir beş yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşmaya göre, Özbekistan milli takımı defans oyuncusu 2031 yazına kadar Manchester kulübünde kalacak.

Husanov'un önceki sözleşmesinin 2029 yılına kadar geçerli olması gerekiyordu. Demek ki kulüp, onun anlaşmasını vaktinden çok önce yenileyerek futbolcuyu iki yıl daha uzun süre kadrosunda tuttu.

Temel Bilgiler Yeni Durum Futbolcu Abdukodir Husanov Yaş 22 yaşında Mevki Stoper Yeni Sözleşme 2031 yazına kadar Önceki Anlaşma 2029 yazına kadar City'ye Geliş Tarihi Ocak 2025

Maaş artışına dair haberler var, ancak kulübün resmi açıklamasında yeni anlaşmanın mali şartları açıklanmadı.

18 ayda kulübün güvenini nasıl kazandı?

Husanov, Ocak 2025'te Fransa'nın Lens kulübünden Manchester City'ye transfer olmuştu. O dönemde Premier Lig'de forma giyen ilk Özbek futbolcu olmuştur.

İlk başta uyum sağlamak zaman almış olsa da, Özbek defans oyuncusu hızı, ikili mücadelelerdeki kararlılığı ve top kapma becerisiyle teknik heyetin güvenini kazandı.

Kulüp verilerine göre Husanov:

Manchester City formasıyla 47 maçta sahaya çıktı;

sezon sonundaki 19 Premier Lig maçının 16'sında ilk 11'de yer aldı;

Marc Guéhi ile sağlam bir savunma ikilisi oluşturdu;

FA Cup ve Lig Kupası finallerinde önemli bir rol oynadı;

kulübün sezonun en iyi futbolcusu ödülünde son üç aday arasına girdi.

Bu istatistikler, yeni sözleşmenin tesadüfi olmadığını veya sadece gelecek vaat ettiği için verilmediğini gösteriyor. Husanov şimdiden ilk 11 için mücadele edebilecek bir futbolcuya dönüştü.

Husanov bu duruma nasıl tepki gösterdi?

Özbek defans oyuncusu yeni sözleşmeyi kendisi ve ailesi için önemli bir olay olarak nitelendirdi. Manchester'da geçirdiği her andan memnun olduğunu ve bir futbolcu olarak gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

"Bu benim ve ailem için harika bir gün. City'deki kalış süremi uzattığım için çok mutluyum."

Husanov ayrıca taraftarların desteğinin İngiltere ve Premier Lig'e uyum sağlamasında büyük yardımı olduğunu kaydetti. Artık temel amacı düzenli olarak oynamak ve kulübün yeni kupalar kazanmasına yardımcı olmaktır.

Yeni anlaşmanın en önemli anlamı

2031 yılına kadar yapılan sözleşme, Manchester City'nin Husanov'u sadece bir yedek stoper olarak değil, takımın uzun vadeli projesinin bir katılımcısı olarak gördüğü anlamına geliyor.

Futbolcu henüz 22 yaşında. Stoperlerin genellikle deneyim kazandıkça en üst seviyeye ulaştığı göz önüne alındığında, en güçlü yılları henüz önünde olabilir.

Yeni anlaşma Husanov'un önüne de büyük görevler koyuyor:

İlk 11'deki yerini sağlamlaştırmak;

Premier Lig temposunda istikrarlı bir şekilde oynamak;

Avrupa kupalarında deneyim kazanmak;

Özbekistan milli takımının liderlerinden biri haline gelmek.

Sıradan bir sözleşme değil — tarihi bir adım

Abdukodir Husanov 2025 yılında Premier Lig'deki ilk Özbek futbolcu olmuştu. Şimdi ise dünyanın en güçlü kulüplerinden biriyle 2031'e kadar sürecek bir sözleşme imzalayarak Özbek futbolu için bir başka önemli başarıya imza attı.

Bu karar Manchester City'nin ona güvendiğini gösteriyor. Ancak asıl sınav şimdi başlıyor: Husanov yeni sezonlarda bu güveni düzenli ve üst düzey performanslarla hak etmek zorundadır.

Sizce Abdukodir Husanov önümüzdeki sezonlarda Manchester City'nin vazgeçilmez stoperi olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu tarihi haberi Telegram'da arkadaşlarınızla paylaşın.