Yamal'ın Kardeşinin Niko Williams'ın Saçlarından Korktuğu Eğlenceli Video Sosyal Medyayı Salladı

Sosyal medyada Lamine Yamal'ın küçük kardeşi Keyne ve futbolcu Niko Williams'ın yer aldığı eğlenceli video yeniden ilgi odağı oldu. Görüntülerde Keyne'in futbolcunun sıra dışı saç modelini görüp ondan kaçtığı anlar yer alıyor.

Videoda Niko Williams çocuğa yaklaşmaya çalışıyor, ancak Keyne onun yanına gelmesini istemeyerek hemen geri çekiliyor. Çocuğun beklenmedik ve samimi tepkisi kullanıcıları güldürdü.

Williams'ın saçları çok ince bir şekilde örülmüş ve sıra dışı bir şekilde toplanmış. Bazı kullanıcılar saç modelini yıana benzeterek, Keyne'in bu yüzden korkmuş olabileceğini şaka yoluyla yazdı.

Videonun altında pek çok eğlenceli ve sıcak yorum bırakıldı. Kullanıcılar Keyne'in tepkisini samimi ve sevimli olarak değerlendirdi.