Bakıcısına özenen tatlı panda internette herkesin kalbini çaldı! (Video)

Hayvanat bahosunda kaydedilen tatlı panda kısa sürede sosyal medyanın yıldızı haline geldi. Videoda onun, bakıcısının hareketlerini dikkatle izleyip birebir taklit etmeye çalıştığı görülüyor.

Panda, bakıcısı nasıl hareket ederse arkasından aynısını yapmaya çalışıyor. Ciddi bir ifadeyle taklit etmesi izleyicileri hem hayrete düşürdü hem de güldürdü.

Video kısa sürede milyonlarca kez izlenerek kullanıcılardan birçok sıcak yorum aldı. Kimi pandayı "en tatlı yardımcı" olarak adlandırırken, başkaları onun gözlemciliğine ve hızlı öğrenme yeteneğine dikkat çekti.

Uzmanlar, pandaların çevredeki olayları gözlemleyebileceğini ve bazı hareketleri taklit etmeye çalışabileceğini belirtiyor. Ancak bu videodaki durumun tam anlamıyla bilinçli bir taklit olduğu doğrulanmadı.