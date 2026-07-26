OpenAI'ın yeni projesi: ChatGPT, Iron Man'deki Jarvis gibi bir asistana dönüşecek

·65·Teknoloji
OpenAI'ın yeni projesi: ChatGPT, Iron Man'deki Jarvis gibi bir asistana dönüşecek

Yapay zeka dünyasının lideri olan OpenAI, insanlığın bilgisayarlar ve teknolojilerle iletişim kurma biçimini tamamen değiştirmeyi amaçlıyor. Şirket başkanı Greg Brockman, yakın zamanda verdiği bir röportajda ChatGPT platformunun gelecekteki gelişim stratejisine değinerek, kullanıcılar için tıpkı Marvel sinematik evrenindeki Jarvis gibi akıllı bir asistan yaratmak üzere çalışmalara başlandığını duyurdu. Bu konuda Ixbt.com bildiriyor .

Brockman'ın sözlerine göre OpenAI'ın amacı yalnızca soruları yanıtlayan bir chatbot değil, kullanıcının bilgisayarındaki karmaşık görevleri bağımsız olarak yerine getirebilen bir sistem oluşturmaktır. Böyle bir asistanın uygulamaları başlatması, belgelerle çalışması ve insan müdahalesi olmadan çeşitli operasyonlar gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu da yapay zekanın yeteneklerini yeni bir aşamaya taşıyacak.

Klavye ve fare geçmişte mi kalacak?

OpenAI yönetimi, gelecekte metin yazma veya fare yardımıyla komut verme gibi geleneksel yöntemlerin önemini yitireceğine inanıyor. ixbt.com bilgilerine göre şirket, ChatGPT Live özelliğini Codex teknolojileriyle birleştirmeyi planlıyor. Codex sistemi halihazırda yapay zekanın yazılım kodlarını anlamasını ve bilgisayar arayüzünü kontrol etmesini sağlıyor.

Yeni nesil asistan, kullanıcının sesli komutlarını analiz ederek gerçek zamanlı olarak harekete geçecek. Örneğin kullanıcının sadece «Bir sunum hazarla ve bunu tüm meslektaşlarıma gönder» demesi yeterlidir; geri kalan tüm teknik süreçleri yapay zekanın kendisi gerçekleştirir. Bu ise iş verimliliğini keskin bir şekilde artırarak teknik becerilere sahip olmayan kişilerin bile karmaşık programları kullanmasına olanak tanır.

Akıllı gözlükler ve cihazların entegrasyonu

OpenAI sadece yazılımla sınırlı kalmak istemiyor. Şirket, sesli asistanını çeşitli üreticilerin cihazlarına, özellikle akıllı gözlüklere ve diğer giyilebilir cihazlara entegre etmeyi hedefliyor. Bu, kullanıcıların akıllı telefonu cebinden çıkarmadan çevreyle etkileşime girmesini ve bilgi almasını sağlayacak.

Şu anda aktif olarak geliştirilmekte olan ChatGPT Live teknolojisi bu devasa projenin temelini oluşturuyor. Bu model, insanla tıpkı canlı bir sohbet arkadaşı gibi hiçbir duraksama ve gecikme olmadan iletişim kurma yeteneğine sahip. Sistem, konuşmacıyı dinlerken aynı zamanda yanıt verebilir, sözünü kesebilir veya duyguları anlayabilir.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu teknolojilerin gelmesi büyük önem taşıyor. Yerel pazarda akıllı cihazlara olan talebin arttığı bir dönemde, ChatGPT gibi sistemlerin cihazlara derinlemesine entegrasyonu günlük işleri kolaylaştırmaya hizmet edecektir. OpenAI gelecekte bu özellikleri herkes için açık ve erişilebilir kılmayı planlıyor.

OpenAIChatGPTYapay ZekaTeknolojiCihazlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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