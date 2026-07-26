Arsenal, Vinicius Junior transferi için rekor bir ücret ödemeye hazırlanıyor

İspanya'nın Real Madrid kulübü, en önemli yıldızlarından biri olan Vinicius Junior konusundaki duruşunu netleştirdi. Brezilyalı forvetin geleceğine dair belirsizliklerin fonunda kulüp başkanı Florentino Pérez, oyuncu için astronomik bir bonservis bedeli belirledi. Bu transfer sadece İspanya değil, tüm Avrupa futbol piyasasındaki dengeleri değiştirebilir. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

SPORT yayın organının paylaştığı bilgilere göre, Real Madrid yönetimi 26 yaşındaki kanat oyuncusu için toplam 160 milyon euro talep ediyor. Bu paket, garanti ödemeleri ve çeşitli bonusları içeriyor. Bu kadar yüksek bir fiyat belirlenmesindeki amaç, "Galacticos" statüsündeki oyuncuyu kolayca elden çıkarmamak ve potansiyel alıcılara ciddi bir engel koymaktır.

Londra kulübü Arsenal bu durumu yakından takip ediyor. İngiltere Premier Lig'inde zirveyi hedefleyen Mikel Arteta'nın takımı, kadroyu dünya sınıfı bir yıldızla güçlendirmeyi amaçlıyor. Arteta, röportajlarında Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından kulübün daha büyük hedefler ortaya koyması gerektiğini sürekli vurguluyor.

Transferin arkasındaki temel nedenler

Vinicius Junior ile Real Madrid arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesinin temel nedeni maaş meselesidir. Haberlere göre Brezilyalı futbolcu, maaşının Kylian Mbappé'nin seviyesine çıkarılmasını talep ediyor. Bunun kulübün iç maaş dengesine olumsuz yansıma ihtimali bulunması, yönetimle anlaşmazlıklar doğurdu.

Şu an için kulüpler arasında resmi bir temas kurulmamış olsa da Arsenal, oyuncunun sözleşmeyi uzatmama yönündeki nihai kararını bekliyor. Eğer Vinicius Junior Madrid'de kalmak istemezse, "Topçular" kulüp tarihinin rekor transfer ücretini ödemeye hazır. Futbolcunun mevcut sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar geçerlidir.

GOAL.com verilerine göre taraflar, 2026 Dünya Kupası'nın ardından nihai görüşmeleri gerçekleştirmek üzere anlaşmaya vardı. Ancak anlaşma sağlanamazsa Real Madrid, oyuncunun piyasa değeri düşmeden onu satma seçeneğini değerlendirmek zorunda kalacak. Bu durum Arsenal için büyük bir fırsat olabilir.

Futbol severler için bu transferin gerçekleşmesi İngiltere Premier Lig'in prestijini daha da artıracaktır. Arsenal gibi hücum futbolunu savunan bir ekibe Vinicius Junior gibi süratli bir kanat oyuncusunun katılması, Londra kulübünü yalnızca İngiltere'de değil, Avrupa sahnelerinde de mutlak favori haline getirecektir.