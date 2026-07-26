Hollywood Yıldızı Şaşkın: Wrexham Kulübü New York'ta Liverpool'a Karşı Sahne Alıyor

·56·Spor
Hollywood Yıldızı Şaşkın: Wrexham Kulübü New York'ta Liverpool'a Karşı Sahne Alıyor

Hollywood aktörleri Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin sahibi olduğu Galler ekibi Wrexham, tarihinin en heyecan verici dönemlerinden birini yaşıyor. Takım, ABD'deki sezon öncesi turu kapsamında New York'taki ünlü Yankee Stadium'da İngiliz futbol devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma sadece kulüp için değil, sahipleri için de beklenmedik bir zirve noktası oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ryan Reynolds, SportsCenter'a verdiği röportajda bu olayı "kendime gelmem için birinin beni tokatlaması gereken bir an" (punch me moment) olarak nitelendirdi. Ona göre Wrexham gibi mütevazı bir takımın, dünyanın en prestijli stadyumlarından birinde Liverpool gibi bir devle oynaması en cesur hayallerin bile ötesindeydi.

Hollywood Tarzı Yükseliş ve Yeni Sınavlar

Wrexham, son yıllarda İngiltere alt liglerinden yükselerek Championship seviyesine kadar ulaştı. Bu başarıların arkasındaki isim olan Ryan Reynolds, takımının ABD turundan oldukça memnun. Galler temsilcisinin Tampa, New York ve Philadelphia şehirlerinde İngiltere Premier Lig'inin üç takımıyla karşı karşıya gelmesi planlanıyor.

Goal.com'un haberine göre Wrexham, bu tur kapsamında şimdiden bir dizi sürpriz sonuca imza attı. Özellikle Phil Parkinson'ın öğrencileri Florida'da Leeds United'ı 3-2 mağlup ederken, Helsinki'deki mücadelede Manchester United'ı 1-0 yenerek futbol kamuoyunu şaşırtmıştı.

Kulübün ortak sahibi Rob McElhenney, bu karşılaşmaların sıradan hazırlık maçları olmadığını vurguladı. Futbolcular sahada tüm güçleriyle mücadele ediyor ve galibiyet için yanıp tutuşuyorlar. Ona göre oyuncularla sürekli iletişim halindeler ve takım üyeleri Liverpool karşısında bir kez daha "mucize" yaratmaya hazır.

Tarihi Rakip ve Büyük Sorumluluk

Liverpool, dünya futbol sahnesinin en itibarlı kulüplerinden biri olarak kabul ediliyor. Rakibin büyüklüğüne övgüler dizen Ryan Reynolds şunları söyledi: "Liverpool, dünya çapındaki en büyük isimlerden biri. Wrexham'ın 165 yıllık tarihinde birçok 'dev devirme' olayı yaşandı, ancak bu seferkinin önemi çok başka."

Bu maç sadece sportif bir müsabaka değil, aynı zamanda Wrexham markasının küresel düzeyde büyümesine de hizmet ediyor. Yankee Stadium'un taraftarlarla dolup taşması bekleniyor, bu da takımın popülaritesinin ne denli arttığının bir göstergesi. Futbolseverler bu mücadelede Hollywood senaryolarını aratmayacak yeni bir sürpriz son bekliyorlar.

FutbolLiverpoolWrexhamRyan Reynoldsİngiltere
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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