Arsenal, Bruno Guimaraes transferi için kritik görüşmelere başlıyor

Londra ekibi Arsenal, yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Newcastle United kaptanı Bruno Guimaraes'i kadrosuna katmak için somut bir adım atmaya hazırlanıyor. Mikel Arteta, Brezilyalı futbolcuyu projesi için "mükemmel bir orta saha" olarak görüyor ve onu takımın orta alandaki gücünü artırmak adına ana aday olarak değerlendiriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Ünlü muhabir Fabrizio Romano'nun verdiği bilgilere göre, "Topçular" önümüzdeki haftadan itibaren Newcastle United yönetimiyle doğrudan temasa geçecek. Haberlere göre Londra kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için 70 milyon sterlinlik resmi bir teklif hazırlıyor. Arsenal bu miktar ile rakibinin direncini kırmak istiyor.

Kişisel şartlarda anlaşma sağlandı

Transfer sürecindeki en önemli gelişmelerden biri, Arsenal ile futbolcunun menajerleri arasında kişisel şartlar konusunda anlaşmaya varılmış olması. Bruno Guimaraes'in kendisi de Emirates Stadium'a taşınmaya ve Mikel Arteta yönetiminde forma giymeye büyük bir ilgi duyuyor. Artık tüm dikkatler iki kulüp arasındaki mali anlaşmaya çevrilmiş durumda.

"Arsenal, Bruno'yu kadrosunda görmeyi çok istiyor. Mikel Arteta onu takım için en öncelikli transfer olarak görüyor. Bu nedenle önümüzdeki haftadan itibaren müzakerelerin yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor", dedi Romano YouTube kanalında. Onun ifadelerine göre Arsenal bu transferden vazgeçmeye niyetli değil ve görüşmelerde kararlı bir duruş sergileyecek.

Diğer transfer dedikoduları

Guimaraes hakkındaki haberlerin yanı sıra Arsenal taraftarları arasında Real Madrid yıldızı Vinicius Junior ile ilgili sansasyonel iddialar da yayılıyor. Ancak Brezilyalı hücum oyuncusunu Madrid'den koparmak mali açıdan oldukça zor bir görev gibi görünüyor. Goal.com'un haberine göre Real Madrid, yıldız oyuncusu için 160 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Beklenmedik bir şekilde Vinicius Junior transferi gerçekleşecek olursa, Madrid kulübü şimdiden onun yerini dolduracak bir aday aramaya başladı. Haberlere göre RB Leipzig forması giyen Yan Diomande, "Eflatun-Beyazlılar"ın olası transfer planları listesine dahil edildi. Şu an için Arsenal'in odak noktasında tamamen Bruno Guimaraes transferini bitirmek yer alıyor.

Bu transfer Premier Lig'deki güç dengelerini ciddi şekilde etkileyebilir. Arsenal, geçen sezonki başarılı performansını sürdürmek ve şampiyonluk yarışında Manchester City ile rekabet edebilmek için kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki hafta gerçekleşecek görüşmelerin bu transferin kaderini belirlemesi bekleniyor.