Borussia Dortmund, 2007 doğumlu yetenek yarışında Milan'ı geride bırakıyor

Alman kulübü Borussia Dortmund, Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerinden biri olan Genk orta sahası Konstantinos Karetsas'ın transferi için harekete geçti. 2007 doğumlu bu hücuma yönelik orta saha oyuncusu için verilen mücadelede İtalyan ekibi Milan'ı geride bırakan Dortmundlu sarı-siyahlılar, anlaşmayı sonuçlandırmaya çok yakın. Bu transfer, Alman kulübünün genç yetenekleri keşfedip onları dünya yıldızı seviyesine çıkarma stratejisinin yeni bir halkası olarak görülüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Sky Deutschland'ın haberine göre, Borussia Dortmund Sportif Direktörü Nils-Ole Book takımın Asya turuna katılmadı. Bunun yerine Belçika kulübü yönetimiyle son görüşmeleri yapmak üzere Genk şehrine gitti. Book'un amacı, kısa süre içinde transfer şartlarında anlaşmaya varıp futbolcuyu kadroya katmak. Kulüp, futbolcuyla şimdiden 2031 yılına kadar geçerli olacak kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Transfer bedeli ve finansal detaylar

Genk yönetimi genç yıldızını ucuza bırakmak niyetinde değil. Edinilen bilgilere göre Belçika kulübü, Karetsas için en az 35 milyon euro garanti ücret ve çeşitli bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euro talep ediyor. Borussia Dortmund'un son teklifi 30 milyon euro ve 5 milyon euro bonustan oluşuyordu ancak Genk bu teklifi reddetti. Alman ekibinin teklifini artırması bekleniyor.

Dortmund'un bu aceleci hamlelerinin arkasında takım kadrosundaki olası değişiklikler yatıyor. Karim Adeyemi'nin Barcelona'ya transfer olmaya yakın olması ve Julian Brandt ile İngiliz ekibi Leeds'in ciddi şekilde ilgilenmesi nedeniyle kulüp, hücum hattına taze kan pompalamayı hedefliyor. Karetsas ile birlikte Köln'ün forveti Said El Mala da Dortmund'un ana transfer hedefleri arasında yer alıyor.

Milan yarıştan neden çekiliyor?

İtalyan ekibi Milan da uzun süredir Konstantinos Karetsas'ın performansını yakından takip ediyordu. Takım teknik direktörü Rúben Amorim sol ayağını kullanan, merkez forvet arkasında oynayabilen yaratıcı bir orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyuyordu. Ancak Milan şu anda transfer piyasasında zor durumda bulunuyor. Gonçalo Ramos ve Mario Gila için harcanan 100 milyon euronun ardından kulüp finansal dengesini korumak zorunda.

Milan için şu anki öncelik, kadrodaki fazla oyuncuları satarak kaynak yaratmak. Özellikle Rafa Leao hakkındaki transfer spekülasyonları ve Türkiye'den Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oyuncuya olan ilgisi netleşene kadar Milan büyük çaplı yeni transferler gerçekleştireamayacak. Bu durum Borussia Dortmund'un işine gelirken, rakipsiz bir şekilde müzakereleri tamamlama fırsatı yakaladılar.

Konstantinos Karetsas yaşına rağmen sahadaki görüş açısı ve teknik kapasitesiyle uzmanların dikkatini çekti. Bu transfer gerçekleşirse, Dortmund'un genç yeteneklerle çalışma geleneğini sürdüren bir sonraki yıldız olabilir. Belçika ve Yunan kaynakları, bu anlaşmanın önümüzdeki günlerde resmi olarak duyurulacağını tahmin ediyor.