Yeni Doğan Bebeğin Hareketi İnterneti Hayran Bıraktı (Video)

Sosyal medyada henüz dünyaya gelen bir bebeğin yer aldığı samimi video, milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti. Videoda yeni doğan bebeğin doktorun elindeki stetoskopu sıkıca tuttuğu ve bırakmadığı görülüyor.

Doktor stetoskopu almaya çalışsa da bebek onu elinden bırakmamaya çalışıyor. İşte bu sevimli durum, videoyu izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Kısa sürede milyonlarca kez izlenen videonun altında kullanıcılar bebeğe esprili bir şekilde "gelecek vadeden doktor", "mesleğini doğduğu gün seçmiş" şeklinde yorumlar yapıyor.