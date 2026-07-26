Milan defansını güçlendirmek için Barcelona'nın yeteneğini gözüne kestirdi

·43·Spor
Milan defansını güçlendirmek için Barcelona'nın yeteneğini gözüne kestirdi

İtalyan kulübü Milan, yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetimindeki projeyi şekillendirmeye devam ediyor. Takımın son hazırlık maçlarındaki defansif hataları ve topu geriden oyuna sokmadaki sorunları, kadroyu kaliteli savunmacılarla takviye etme zorunluluğunu ortaya çıkardı. Goal.com'un haberine göre, "Rossoneri" şu sıralar Barcelona forması giyen Gerard Martin'in transferi üzerinde ciddi şekilde çalışmaya başladı. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor.

2002 doğumlu İspanyol savunmacı, La Masia akademisinin bir ürünü olarak biliniyor. Boyu 186 santimetre olan ve sol ayağını kullanan bu futbolcunun, Amorim'in taktik şemalarına tamamen uyum sağlaması bekleniyor. Milan kulübünün scoutları aylardır oyuncunun maçlarını yakından takip ediyor ve teknik becerilerini yüksek değerlendiriyor.

Transfer bedeli ve müzakere detayları

El Nacional'in haberine göre Milan, Barcelona yönetimine 20 milyon euroluk resmi bir teklif gönderdi. Ancak Katalan kulübü bu rakamı yeterli bulmuyor. Barcelona yönetimi, kendi yeteneği için en az 35 milyon euro talep ediyor. Buna rağmen taraflar, bonuslar ve sonraki satıştan pay maddeleri sayesinde nihai fiyatı biraz düşürme konusunda anlaşabilirler.

Gerard Martin geçen sezon La Liga'da 30 maçta süre alarak kendini göstermeyi başardı. Futbolcunun mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam etmesine rağmen Barcelona, mali sorunlar ve bütçeyi dengeleme zorunluluğu nedeniyle onu satmaya hazır olduğunu belirtti.

Milan için bu transfer yarışında Londra'nın Chelsea kulübü ana rakip konumunda bulunuyor. İngiliz ekibi de genç savunmacının durumunu yakından takip ediyor. Ancak Milan yönetimi, futbolcuya ilk 11'de garantili yer ve Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı katılım teklif ederek avantaj elde etmek istiyor.

Ruben Amorim, takımın defans hattında topla ilişkisi yüksek olan oyuncuları görmek istiyor. Gerard Martin'in tam olarak böyle bir özelliğe sahip olması ve hücumları başlatmadaki isabeti Milan için stratejik önem taşıyor. Transfer gerçekleşirse, takımın sol bek veya stoper hattında önemli bir halkaya dönüşmesi bekleniyor.

Şu anda kulüpler arası diyalog devam ediyor. Milan sportif direktörü ve yönetimi transferi bir an önce tamamlayıp futbolcuyu yeni sezon başlamadan takımın emrine vermeyi amaçlıyor. Bu anlaşma sadece Milan'ın savunmasını değil, aynı zamanda takımın genel oyun tarzını da yeni bir seviyeye taşıyabilir.

MilanBarcelonaTransferFutbolGerard Martin
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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