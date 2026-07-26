Lionel Messi Dünya Kupası 2026 finalinden sonra ilk kez görüldü: Alt lig maçında

Arjantin milli takımının efsanevi kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası 2026 finalindeki acı mağlubiyetin ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıktı. Deneyimli oyun kurucu şu anda vatanında, ailesiyle birlikte bulunuyor ve turnuva sonrası dinlenme sürecini geçiriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Goal.com'un haberine göre, Inter Miami yıldızı cumartesi günü Arjantin Primera C ligi (dördüncü lig) kapsamındaki bir karşılaşmayı ziyaret etti. Messi, ailesi tarafından yönetilen Leones FC takımının Central Córdoba'ya karşı oynadığı maçı stadyumdan doğrudan takip etti. Bu, dünya kupası sona erdiğinden beri ilk halka açık görünümü oldu.

Messi, Antonio Di Giácomo stadyumuna siyah bir kapüşonlu sweatshirt giyerek, fazla dikkat çekmemeye çalışarak geldi. Ancak ulusal kahramanın saklanması imkansızdı. Yerel taraftarlar ve medya mensupları onun kale arkasındaki özel balkonda oturduğunu hemen fark ettiler ve sosyal medya fotoğraflarıyla dolup taştı.

Taraftarların saygısı ve beklenmeyen sonuç

Stadyumda toplanan çocuklar ve futbol severler 39 yaşındaki efsanenin adını sürekli haykırdılar. Lionel Messi ise buna karşılık gülümseyerek el salladı ve taraftarlara minnettarlığını bildirdi. Ancak dünyanın sekiz kez Altın Top sahibi olan futbolcunun ziyareti ev sahibi ekibe yardımcı olamadı.

Messi'nin desteğine rağmen Leones FC sahasında Central Córdoba'ya 2:0 mağlup oldu. Yine de stadyuma gelenler için sonuçtan ziyade yaşayan efsaneyi canlı görmek daha büyük bir önem taşıdı.

Inter Miami'ye dönüş ve MLS All-Star maçı

Messi şu anda Arjantin'de dinleniyor olsa da, önümüzdeki günlerde Kuzey Carolina'da düzenlenecek MLS All-Star etkinliğine katılamayacak. Dünya Kupası 2026 finalindeki katılımından sonra kendisine ek dinlenme süresi verildi. Onun yokluğunda MLS yıldızları arasında Los Angeles FC forveti Son Heung-min ve Vancouver Whitecaps oyuncusu Thomas Müller gibi ünlü futbolcular sahaya çıkacak.

Mevcut anlaşmaya göre Messi kulüp faaliyetlerinden 21 günlük tam bir izin aldı. Bu süre, New York'taki final mağlubiyetinin ardından zihinsel olarak toparlanması ve fiziksel durumunu düzenlemesi için gereklidir. Inter Miami taraftarlarının kaptanlarını Ağustos ayı başlarında tekrar sahada görmesi bekleniyor.