Soyuz MS-28 Uzay Aracı ISS Ekibini Dünya'ya Geri Getirdi: 2000 Derece Isı ve Yumuşak İniş

·53·Teknoloji
Soyuz MS-28 Uzay Aracı ISS Ekibini Dünya'ya Geri Getirdi: 2000 Derece Isı ve Yumuşak İniş

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) misyonunu başarıyla tamamlayan “Soyuz MS-28” insanlı uzay aracı Dünya'ya döndü. 26 Temmuz'da Taşkent saatiyle 15:25'te aracın iniş modülü, Kazakistan'ın Jezkazgan şehrinin yaklaşık 147 kilometre güneydoğusunda yer alan belirlenen bölgeye yumuşak iniş gerçekleştirdi. Bu uçuş, istasyon tarihinin önemli bir dönüm noktası olup mürettebat üyelerinin uzun süreli bilimsel faaliyetlerini sonlandırdı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Aracın gövdesinde Rus kozmonotlar Sergey Kud-Sverchkov ve Sergey Mikayev'in yanı sıra NASA astronotu Christopher Williams da yer aldı. ISS'deki 74. uzun süreli keşif gezisinin bir parçası olarak toplam 241 gün boyunca aktif olarak görev yaptılar. Bu süre zarfında araştırmacılar onlarca bilimsel deney gerçekleştirdi ve istasyonun teknik durumunu korumak için önemli görevler yerine getirdi.

Atmosferdeki Aşırı Test

İniş süreci teknik açıdan oldukça karmaşık ve tehlikeli geçti. ixbt.com'un bilgilerine göre, uzay aracı istasyonun Rus segmentinden ayrıldıktan sonra frenleme manevrasını gerçekleştirdi ve yörüngeden çıkmaya başladı. Uçuşun en heyecan verici ve zorlu aşaması, atmosferin yoğun katmanlarına giriş zamanı oldu.

Hipersonik hızda hareket eden iniş modülünün etrafında bir plazma bulutu oluştu ve sıcaklık 2000 santigrat dereceye kadar yükseldi. Bu tür ekstrem koşullarda aracın gövdesi büyük termal yüklere dayanım gösterdi. Bu sırada uzay aracıyla iletişimin geçici olarak kesilmesi normal bir durum olup, bu durum plazma katmanının radyo dalgalarının geçişine izin vermemesiyle ilgilidir.

Maksimum yükler geride kaldıktan sonra uzay aracı paraşüt sistemini devreye soktu. Dünya yüzeyine temas etmeden birkaç saniye önce ise “yumuşak iniş” motorları çalışarak iniş hızını minimum seviyeye indirdi. Bu da kozmonotların güvenli ve yaralanmadan Dünya'ya dönmesini sağladı.

Misyonun Sonuçları ve Önemi

Bu keşif gezisinin tamamlanması uluslararası uzay iş birliğinin sürekliliğini göstermektedir. 241 günlük misyon süresince mürettebat şu yönlerde çalışmalar yürüttü:

  • Mikro yerçekimi koşullarında biyolojik süreçlerin incelenmesi;
  • Uzay radyasyonunun insan organizması üzerindeki etkilerinin araştırılması;
  • İstasyon dışında açık uzaya çıkış ve bakım hizmetlerinin gerçekleştirilmesi;
  • Yeni nesil malzeme bilimi deneylerinin yapılması.
Şu anda tüm mürettebat üyeleri doktorların gözetimi altında olup durumlarının stabil olduğu değerlendirilmektedir. Kozmonotlar ve astronot uzun süre ağırlıksızlık ortamında kaldıkları için artık birkaç haftalık rehabilitasyon sürecinden geçecekler. Bu süre zarfında organizmalarının yerçekimine yeniden adapte olması gerekecektir.

Soyuz MS-28ISSNASAUzayRusya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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