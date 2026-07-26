24 Saatlik Çılgınlık: Pep’in Reddi ve Federasyonun “İhaneti”

İtalyan futbolu, son yılların en beklenmedik ve dramatik 24 saatini yaşadı. Ani değişimler, sönen hayaller ve fevri kararlar neticesinde “Gök-Mavililer”in kulübesi için sürpriz bir şekilde Andrea Pirlo ön plana çıktı.

Zamin.uz İtaliya millî takımındaki çalkantılı teknik direktör arama süreci, Pep Guardiola’nın beklenmedik kararı ve Roberto Mancini’nin acı dolu öfkesinin detaylarını sunuyor.

1. Pep Guardiola’nın Hayali Söndü: “Olay Para Değil, Aile”

Perşembe günü Serie A basın toplantısında Paolo Maldini’nin cesaret verici sözlerinin ardından İtalya’da birçok kişi, “21. Yüzyılın Arrigo Sacchi’si” olan Pep Guardiola’nın millî takıma geleceğini hayal etmeye başlamıştı. Ancak ertesi sabah gerçekler herkesi kendine getirdi.

Para Ana Etken Değil: Söylentilere rağmen Guardiola, İtalyan Futbol Federasyonundan hiçbir zaman 20 milyon euro maaş talep etmedi.

Dinlenme ve Aile: “Manchester City”de geçen yorucu 10 yılın ardından İspanyol teknik adam, ailesiyle vakit geçirmeyi ve futboldan geçici olarak uzaklaşmayı tercih etti.

Donnarumma’nın Düğününe Katılmama: Pep, dedikoduları daha fazla alevlendirmemek adına eski öğrencisi Gianluigi Donnarumma’nın Locorotondo’daki görkemli düğün davetini dahi geri çevirdi.

2. Roberto Mancini’nin Öfkesi ve Federasyonun “İhaneti”

Eğer Guardiola Donnarumma’nın düğününe gitmiş olsaydı, orada Roberto Mancini ile karşılaşacaktı. İtalya’yı Euro 2020’de şampiyon yapan Mancini, şu sıralar federasyonun tutumundan son derece öfkeli.

Teknik Direktörlük Dramı: İtalyan Futbol Federasyonunun yeni başkanı Giovanni Malagò, daha önce Mancini’ye millî takım kulübesinin kendisine ait olduğunu ve sadece Paolo Maldini ile anlaşması gerektiğini vadetmişti. Mancini maaşını 2 milyon euroya indirmeyi bile kabul etmişti. Ancak son anda federasyonun kararını değiştirerek onu kandırdığı ortaya çıktı.

Dünya Devleri ve İtalya’daki Belirsizlik

İtalya’nın Zenica’da Bosna-Hersek’e yenilerek 2026 Dünya Kupası biletini kaçıralı 116 gün oldu. Diğer takımlar hızla yeni teknik direktörlerini atarken, İtalya hâlâ Gennaro Gattuso’ya halef bulma çabasında.

Ülke Yeni Atanan Teknik Direktör Fransa Zinedine Zidane Almanya Jürgen Klopp Belçika Mark van Bommel Portekiz Jorge Jesus Uruguay Diego Forlán İtalya Görüşülüyor (Andrea Pirlo en güçlü aday)

3. Bütün Yollar Pirlo’ya Çıkıyor

Maldini ve Leonardo, “Gök-Mavililer”i yeniden yapılandırma projesinin anahtarlarını Dubai United’ın mevcut teknik direktörü, 40 yaşındaki Andrea Pirlo’ya teslim etmeye karar verdiler. Leonardo’nun belirttiğine göre, “İtalyan DNA’sına sahip ve modern düşünen” bir hoca arıyorlar.

Ancak federasyon başkanı Giovanni Malagò, Pirlo’nun üst düzey teknik direktörlük tecrübesinin yetersiz olmasından endişe duyuyor ve nihai kararı biraz geciktiriyor.

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İtalyan millî takımındaki durum giderek karmaşıklaşıyor ve yeni teknik direktörün adının yakında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

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