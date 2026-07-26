24 Saatlik Çılgınlık: Pep’in Reddi ve Federasyonun “İhaneti”

·82·Spor
24 Saatlik Çılgınlık: Pep’in Reddi ve Federasyonun “İhaneti”

İtalyan futbolu, son yılların en beklenmedik ve dramatik 24 saatini yaşadı. Ani değişimler, sönen hayaller ve fevri kararlar neticesinde “Gök-Mavililer”in kulübesi için sürpriz bir şekilde Andrea Pirlo ön plana çıktı.

Zamin.uz İtaliya millî takımındaki çalkantılı teknik direktör arama süreci, Pep Guardiola’nın beklenmedik kararı ve Roberto Mancini’nin acı dolu öfkesinin detaylarını sunuyor.

1. Pep Guardiola’nın Hayali Söndü: “Olay Para Değil, Aile”

Perşembe günü Serie A basın toplantısında Paolo Maldini’nin cesaret verici sözlerinin ardından İtalya’da birçok kişi, “21. Yüzyılın Arrigo Sacchi’si” olan Pep Guardiola’nın millî takıma geleceğini hayal etmeye başlamıştı. Ancak ertesi sabah gerçekler herkesi kendine getirdi.

  • Para Ana Etken Değil: Söylentilere rağmen Guardiola, İtalyan Futbol Federasyonundan hiçbir zaman 20 milyon euro maaş talep etmedi.

  • Dinlenme ve Aile:Manchester City”de geçen yorucu 10 yılın ardından İspanyol teknik adam, ailesiyle vakit geçirmeyi ve futboldan geçici olarak uzaklaşmayı tercih etti.

  • Donnarumma’nın Düğününe Katılmama: Pep, dedikoduları daha fazla alevlendirmemek adına eski öğrencisi Gianluigi Donnarumma’nın Locorotondo’daki görkemli düğün davetini dahi geri çevirdi.

2. Roberto Mancini’nin Öfkesi ve Federasyonun “İhaneti”

Eğer Guardiola Donnarumma’nın düğününe gitmiş olsaydı, orada Roberto Mancini ile karşılaşacaktı. İtalya’yı Euro 2020’de şampiyon yapan Mancini, şu sıralar federasyonun tutumundan son derece öfkeli.

Teknik Direktörlük Dramı:

İtalyan Futbol Federasyonunun yeni başkanı Giovanni Malagò, daha önce Mancini’ye millî takım kulübesinin kendisine ait olduğunu ve sadece Paolo Maldini ile anlaşması gerektiğini vadetmişti. Mancini maaşını 2 milyon euroya indirmeyi bile kabul etmişti. Ancak son anda federasyonun kararını değiştirerek onu kandırdığı ortaya çıktı.

Dünya Devleri ve İtalya’daki Belirsizlik

İtalya’nın Zenica’da Bosna-Hersek’e yenilerek 2026 Dünya Kupası biletini kaçıralı 116 gün oldu. Diğer takımlar hızla yeni teknik direktörlerini atarken, İtalya hâlâ Gennaro Gattuso’ya halef bulma çabasında.

Ülke

Yeni Atanan Teknik Direktör

Fransa

Zinedine Zidane

Almanya

Jürgen Klopp

Belçika

Mark van Bommel

Portekiz

Jorge Jesus

Uruguay

Diego Forlán

İtalya

Görüşülüyor (Andrea Pirlo en güçlü aday)

3. Bütün Yollar Pirlo’ya Çıkıyor

Maldini ve Leonardo, “Gök-Mavililer”i yeniden yapılandırma projesinin anahtarlarını Dubai United’ın mevcut teknik direktörü, 40 yaşındaki Andrea Pirlo’ya teslim etmeye karar verdiler. Leonardo’nun belirttiğine göre, “İtalyan DNA’sına sahip ve modern düşünen” bir hoca arıyorlar.

Ancak federasyon başkanı Giovanni Malagò, Pirlo’nun üst düzey teknik direktörlük tecrübesinin yetersiz olmasından endişe duyuyor ve nihai kararı biraz geciktiriyor.

Bu özel futbol haberini arkadaşlarınıza gönderin!

İtalyan millî takımındaki durum giderek karmaşıklaşıyor ve yeni teknik direktörün adının yakında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Bu sıcak ve ilgi çekici makaleyi hemen arkadaşlarınıza ve futbolsever gruplarına gönderin!

Sizce, Andrea Pirlo İtalya millî takımını krizden çıkarabilecek mi yoksa Guardiola gibi daha tecrübeli bir teknik adam mı beklenmeliydi? Düşüncelerinizi yorumlarda bırakın!

Pep GuardiolaRoberto ManciniManchester CityAndrea PirloPaolo Maldini
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Emiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaEmiliano Martinez transferi: Luciano Spalletti'den çarpıcı açıklamaBugün, 03:15Barcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBarcelona Kaleci Bölgesindeki Sorunları ÇözdüBugün, 02:51Liverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyorLiverpool, Bradley Barcola'yı transfer etmek için çalışıyorBugün, 02:37Douglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuDouglas Costa, Cristiano Ronaldo ile birlikte oynaması hakkında konuştuBugün, 02:36Barcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBarcelona kadroyu boşaltıyor: Deco beş önemli anlaşmayı tamamladıBugün, 02:16Yaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıYaz transfer dönemi: Real Madrid, Juventus ve diğer kulüplerin planlarıBugün, 02:14
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı
Kongo Kaptanı Özbekistan'ın Zayıf Noktalarını Nasıl Bulduğunu Anlattı