İrailli yerleşimciler Kusra'da camiyi ateşe verdi: Duvarlarda "intikam" yazısı

Batı Şeria'deki gerilim yeni ve tehlikeli bir aşamaya ulaştı. Nablus yakınlarındaki Kusra köyünde inşa halindeki Er-Rahma Camii ateşe verildi ve duvarlarına İbranice intikam çağrısı yapan yazılar yazıldı.

Saldırı, Batı Şeria genelinde geniş çaplı askeri baskınların düzenlendiği ve onlarca Filistinlinin gözaltına alındığı bir sırada gerçekleşti. İsrail polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi, ancak şüphelilerin yakalandığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

Yangın inşa halindeki camiye zarar verdi

Kusra yerel yöneticisi Abdul Azim Vadi, saldırganların köyün güney kesimindeki henüz tamamlanmamış camiyi ateşe verdiğini belirtti.

Yangın binanın giriş kısmına, inşaatta kullanılan ahşap malzemelere ve bazı ekipmanlara zarar verdi. Cami duvarlarında ise İbranice "intikam" anlamını taşıyan yazılar bırakıldı.

Bunlar arasında:

"Benayahu için intikam" yazısı da yer alıyordu.

Bu yazının, Tal köyü yakınlarında yaşanan önceki çatışmada hayatını kaybeden 32 yaşındaki Benayahu Mellet'e atıfta bulunduğu belirtiliyor.

İsrail ordusu olayını doğruladı

İsrail askerleri, caminin ateşe verildiğine dair haberin ulaşmasının ardından Kusra eteklerine asker sevk edildiğini bildirdi.

Ordu açıklamasına göre, askerler olay yerinde yangın ve duvarlara yazılmış grafiti izlerini tespit etti. Şüpheliler ise askerler varana kadar bölgeden ayrılmıştı.

İsrail polisinin delilleri toplayarak olayı inceleyeceği belirtildi. Ordu saldırıyı kınayarak bölgede düzeni sağlama sözü verdi.

Aynı gün Tulkarm yakınlarındaki Kur köyünde de başka bir caminin ateşe verildiği bildirildi. Yerel halk, yangın büyümeden söndürmeyi başardı.

Baskınlarda kaç kişi gözaltına alındı?

Camilere yönelik saldırılar, Batı Şeria'daki geniş çaplı askeri operasyonlar zemininde gerçekleşti.

İsrail ordusu farklı bölgelerde 70'ten fazla şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Filistin kaynakları ise Nablus, Ramallah, El-Halil ve diğer bölgelerde gözaltına alınanların sayısının en az 80'e ulaştığını bildirdi.

Ayrıca yüzlerce ev ve tesis arandı. Operasyonların ana kısmı Tal köyü ve Nablus çevresinde gerçekleştirildi.

İsrail tarafı baskınları "terörizmle mücadele operasyonu" olarak nitelendirdi. Filistinli kuruluşlar ise bunları toplu cezalandırma politikası olarak değerlendirdi.

Tal köyünde ne olmuştu?

Gerilim, Tal köyü yakınlarında İsrailli yerleşimciler ile yerel Filistinliler arasında çıkan çatışmanın ardından tırmandı.

Olayda dört Filistinli ve iki İsrailli hayatını kaybetti. Bazı haberlerde iki İsraillinin asker olduğu belirtilirken, diğer kaynaklar birinin yerel güvenlik koordinatörü olduğunu kaydetti.

Bunun ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ek güçlerin konuşlandırılması, hareket kısıtlamalarının sıkılaştırılması ve kapsamlı operasyon düzenlenmesi talimatı verdiği bildirildi.

Kurban sayıları farklılık gösteriyor

Filistin kaynakları, 2023 Ekim ayından bu yana Batı Şeria'da hayatını kaybedenlerin sayısının 1182'ye ulaştığını belirtiyor. Ancak bu rakam henüz BM'nin açık verilerinde doğrulanmadı.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 3 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da İsrail güçleri veya yerleşimcileri tarafından 1109 Filistinlinin öldürüldüğünü kaydetti. Bunlar arasında 243 çocuk bulunuyor.

Tal köyündeki sonraki kayıplar bu rakama eklendiğinde sayı artmış olabilir, ancak 1182 kişilik veri bağımsız kaynaklarca henüz doğrulanmadı.

24 bin gözaltı - şimdi hapiste olduğu anlamına gelmiyor

Filistinli Esirler Cemiyeti'ne göre, 2023 Ekim ayından bu yana Batı Şeria'da 24 binden fazla gözaltı vakası kaydedildi. Bu rakam halihazırda hapishanede tutulanların sayısını değil, serbest bırakılan veya yeniden gözaltına alınan kişileri de kapsayan genel vakaları ifade ediyor.

BM raporuna göre, 2026 yılı Mayıs ayında İsrail hapishanelerinde 9384 Filistinli tutuluyordu. Bunların 3376'sı mahkemesiz ve suçlamasız idari tutukluluk halindeydi.

Batı Şeria'da tehlike daha da büyüyor

Kusra'daki cami yangını münferit bir olay olarak kalmıyor. Yerleşimcilerin yerleşim yerlerine, ibadethanelere, evlere ve tarım tesislerine yönelik saldırıları yıl boyunca keskin bir şekilde arttı.

BM, 2026'nın ilk aylarınnda günde ortalama altıya yakın yerleşimci saldırısının kaydedildiğini bildirdi. Bu saldırılarda insanlar yaralandı, evler ve hayati önem taşıyan altyapılar zarar gördü.

Cami duvarına bırakılan tek bir "intikam" yazısı bile durumun ne denli tehlikeli olduğunu gösteriyor: Her yeni saldırı, yeni bir misilleme eylemine ve daha fazla kurbana yol açabilir.

Şimdi asıl soru; saldırganlar bulunup adalet önüne çıkarılacak mı, yoksa bu olay da Batı Şeria'daki cezasız kalan şiddet olayları listesine mi eklenecek?