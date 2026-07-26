Çin'i "Hunyue" Fırtınası Vurdu: 340 Bin Kişi Tahliye Edildi

Çin'in güneydoğusundaki Guangdong eyaletini şiddetli "Hunyue" tayfunu vurdu ve bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alınıyor. Doğal afet riski nedeniyle yaklaşık 340 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, fırtınanın merkezindeki rüzgar hızı saniyede 42-48 metreye ulaştı. Şiddetli rüzgar yolundaki ağaçları, reklam panolarını ve diğer nesneleri söküp savurarak ulaşımı ve günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yerel yönetim ve acil durum hizmetleri halkı dikkatli olmaya çağırdı ve tehlikeli bölgelerden uzak durulmasını tavsiye etti. Fırtınanın sonuçlarını ortadan kaldırma ve durumu kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.