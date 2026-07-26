Bukalemuna yol veren sürücünün tepkisi interneti güldürdü (video)

Türkiye'nin Kahramanmaraş şehrinde kaydedilen eğlenceli olay sosyal medyada hızla yayıldı. Yolun ortasından geçen bukalemununu fark eden sürücü, aracını durdurup onun rahatça yolu geçmesini beklemeye karar verir.

Ancak bukalemun beklendiği gibi hızlı hareket etmez. Kendine has tarzıyla kimi zaman öne, kimi zaman arkaya sallanarak çok yavaş adımlarla ilerlemeye başlar. Bu durumu izleyen sürücü ise gülüşünü tutamayarak duruma samimi bir tepki gösterir.

Söz konusu video kısa süre içinde sosyal medyada popülerleşerek binlerce izlenme topladı. Kullanıcılar sürücünün sabrını ve bukalemunun "acele etmeden" hareket etmesini esprili yorumlarla tartışıyor.