Yapay Zeka Araçları Sohbetleri Uyarmadan Toplu Olarak Kaydediyor

·106·Teknoloji
Yapay Zeka Araçları Sohbetleri Uyarmadan Toplu Olarak Kaydediyor

Modern yapay zeka araçlarının günlük hayata hızla entegre olması, kullanıcıların iletişimi otomatik olarak kaydetmesine ve analiz etmesine olanak tanıyor; ancak bu süreç genellikle katılımcıların bilgisi olmadan gerçekleştiriliyor. The Wall Street Journal'ın haberine göre, arka planda kayıt özelliğinin son derece kolaylaşması sayesinde bu teknolojiler yalnızca iş toplantılarında değil, kişisel iletişimde de yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Özellikle bu yıl 125 milyon dolar yatırım alarak değeri 1,5 milyar dolara ulaşılan Granola hizmeti, sesi doğrudan cihaz mikrofonu aracılığıyla kaydediyor. Çağrıya ayrı bir katılımcı olarak bağlanmıyor, sonucunda sohbet içinde görünen bir bot ortaya çıkmıyor ve otomatik olarak bildirim gönderilmiyor. Bu yaklaşım, olağan video konferans servislerinden keskin bir şekilde farklılık gösteriyor.

Kişisel Yaşam ve Gizlilik Tehlikesi

Yeni teknolojilerin imkanlarından yararlanan kullanıcıların bunları iş ortamının dışında da kullanmaya başlaması endişeleri artırıyor. Yuzu Labs girişiminin kurucusu Emm Chang, yayına verdiği röportajda ilk görüşmeleri kaydedip, ardından bunların metin dökümünü analiz için Claude hizmetine aktardığını belirtti. Ayrıca diğer kullanıcıların da doktor muayenesi, terapist seansları ve arkadaşlarla buluşmaları sohbettekileri uyarmadan kaydettiğini bildirdiler.

ABD'nin Kaliforniya, Florida, Illinois ve Pensilvanya dahil olmak üzere 11 eyaletinde, tüm katılımcıların rızası olmadan sohbeti kaydetmek yasa ihlali sayılıyor ve bazı durumlarda cezai sorumluluğa yol açabiliyor. Bu sorun kurumsal ortamı da etkiliyor.

Hukuki Riskler ve Bilişsel Sonuçlar

Şirket yöneticileri ve veri güvenliği uzmanları, göze çarpmayan bu «yapay zeka stenograflarının» ciddi hukuki riskler doğurabileceği konusunda uyarıyor. Örneğin, resmi video görüşmeleri sona erdikten sonra bile kayıt araçlarının kapanmadığı ve çalışanların resmi olmayan sohbetlerini kaydettiği durumlar tespit edildi.

Gizlilik sorunlarının yanı sıra araştırmacılar, yapay zeka yardımıyla veri kaydetmenin diğer olumsuz etkilerini de inceliyor. Bilişsel yükü azaltmaya yönelik araştırmalar, bu tür teknolojilere aşırı bağımlı kalmanın bağımsız olarak bilgiyi işleme ve eleştirel düşünme yeteneğinin düşmesine yol açtığını gösteriyor.

Yapay ZekaGizlilikTeknolojilerGüvenlikClaude
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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