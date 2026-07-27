Barselona'da Gerginlik: Ferran Torres PSG'ye mi Gidiyor?

Dünya Kupası 2026'nın ve geçen sezonun en parlayan yıldızlarından biri haline gelen Ferran Torres'in Barselona'daki geleceği belirsizliğini koruyor. 26 yaşındaki forvetin Katalan kulübüyle mevcut sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olmasına rağmen, yönetimle yapılacak gelecek müzakereler öncesinde tereddütler ortaya çıktı.

Zamin.uz Barça'daki maaş sınırı, Luis Enrique'nin hamlesi ve Julian Alvarez faktörü nedeniyle ortaya çıkan transfer dramasının detaylarını sunuyor.

1. DK-2026 ve Barça'da Fenomenal Sezon

Ferran Torres 2025/26 sezonunda en yüksek sportif formuna ulaştı. Sadece Katalan kulübünde değil, aynı zamanda İspanya milli takımında da gerçek bir lider haline geldi.

Milli Takımdaki Zafer: DK-2026 finalinde gol atarak turnuva finalinin 'En İyi Oyuncu' unvanını kazandı.

Zarra Ödülü Sahibi: Sezon boyunca 49 maçta sahaya çıktı, 21 gol ve 3 asist kaydetti. La Liga'da 16 gol atarak takım arkadaşı Lamine Yamal ile birlikte Zarra Ödülü'nü paylaştı.

2. Maaş Sınırı ve PSG'nin Cömert Teklifi

Hansi Flick ve kulüp yönetimi futbolcunun emeğini yüksek değerlendirse de, Barselona'nın maddi imkanları sınırlı.

Maaş Limiti: Kulüp, katı maaş sınırı ve genel bütçe nedeniyle Torres'e çok yüksek bir maaş teklif edemiyor. Ayrıca Manchester City ile 2022 yılındaki anlaşmadan kalan 8 milyon euroluk ödemenin de yapılması gerekiyor.

Luis Enrique Faktörü: Paris Saint-Germain ve şahsen Luis Enrique, İspanyol forveti kendi takımında görmeyi çok istiyor. PSG, Katalan kulübünün veremeyeceği büyük mali şartları teklif etmeye hazır.

Ferran Torres'in 2025/26 Sezonu Performansı ve Sözleşme Detayları

Gösterge / Yön Değer / Detay Toplam Maç (Sezon) 49 maç Gol + Asist 21 gol + 3 asist Zarra Ödülü (La Liga) 16 gol (Lamine Yamal ile eşit) DK-2026 Başarısı Finalde gol, Finalin En İyi Oyuncusu Mevcut Sözleşme Süresi Haziran 2027'ye kadar Ana Talip Kulüp PSG (Paris)

3. Torres Neden Mutsuz? Julian Alvarez Faktörü

Barselona yönetimi, Torres'in sözleşmeyi uzatma konusundaki istekliliğinden tamamen emin değil. Bunun temel sebebi futbolcunun kulüp politikasından duyduğu memnuniyetsizlik.

Rekabet ve Değer Görmeme: Torres, Barselona'nın transfer piyasasında yeni bir merkez forvet aramasından ve ana hedef olarak Julian Alvarez'igörmesinden rahatsızlık duyuyor. Sezonu harika geçirmesine rağmen, kendi seviyesinin ve bir forvet olarak potansiyelinin kulüp tarafından yeterince takdir edilmediğini düşünüyor.

Kulüp, Torres'in 2027'de bedelsiz (serbest oyuncu olarak) ayrılmasına asla izin vermeyecek. Eğer yakın günlerde yapılacak müzakerelerde yeni bir anlaşmaya varılamazsa, Barselona onu bu yaz büyük bir bonservisle satabilir.

Bu özel spor haberini arkadaşlarınıza gönderin!

Barselona'daki sıradan transfer sagasının nasıl sonuçlanacağı yakında belli olacak.

Bu sıcak makale ve analizi derhal arkadaşlarınıza ve Katalan taraftarların gruplarına gönderin!

Sizce Barselona Ferran Torres'i takımda tutmalı mı yoksa PSG'ye satıp Julian Alvarez'i mi getirmeli? Görüşlerinizi yorumlarda bırakın!