Premier Lig Abduqodir Husanov'u özel olarak övdü: Nedenini videoda açıkladılar

İngiltere Premier Ligi'nin resmi hesabı, «Manchester City» savunmacısı Abduqodir Husanov'un en etkili hareketlerinden oluşan bir video yayınladı. Lig, Özbek futbolcunun rakipleri kovalayıp yakalama yeteneğini tek cümleyle özetledi: «Abduqodir Husanov — oldukça süratli».

Bu sıradan bir sosyal medya paylaşımı değil. Kısa süre içinde dünyanın en zorlu şampiyonalarından birinde ilk 11'e giren Husanov'un en büyük silahlarından biri artık bizzat Premier Lig tarafından da özel olarak tescillendi.

Videoda Husanov'un ana silahı gözler önüne serildi

Premier Lig hesabının paylaştığı video klipte Husanov'un rakip hücum oyuncularını uzun mesafelerden kovalayıp yakalaması, tehlikeli kontratakları engellemesi ve hızı sayesinde savunmadaki hataları telafi etmesi yer alıyor.

Paylaşıma şimşek emojisi eklenerek futbolcunun en güçlü yönüne vurgu yapıldı.

Husanov'un hızı ona yalnızca ikili mücadelelerde üstünlük sağlamakla kalmıyor — aynı zamanda «Manchester City» takımına savunma hattını önde kurma imkanı da tanıyor.

Pep Guardiola da Özbek futbolcuyu defalarca «oldukça süratli» olarak nitelendirmişti. Teknik adamın belirttiğine göre kulüp, Husanov'u tam da rakibin hızlı kontrataklarını durdurma yeteneği nedeniyle tercih etmişti. City'nin teknik heyeti onun hızının yanı sıra oyunu okuma ve doğru karar verme becerisini de yüksek değerlendirdi.

Sürat rakipler için ciddi bir sorun haline geldi

Modern futbolda stoperler için hız sadece ekstra bir avantaj değildir. Özellikle Manchester City gibi kalabalık gruplarla ileri çıkan ve savunma hattını orta sahaya yakın kuran bir takımdá bu özellik hayati önem taşır.

Husanov'un hızı ona şunları sağlıyor:

rakibin kontrataklarında açığı kapatıp yetişmek;

kanatlardaki süratli oyunculara karşı koymak;

savunma arkasına atılan topları bertaraf etmek;

bire bir pozisyonlarda alanı hızla kapatmak;

takım arkadaşlarının yaptığı hataları telafi etmek.

Manchester City'nin resmi sezon analizinde de Husanov'un fiziksel gücü, hızı, cesareti ve ikili mücadelelerdeki kararlılığının onu taraftarların sevgilisi ve ilk 11'in vazgeçilmezlerinden biri haline getirdiği vurgulandı.

37 maç ve İngiltere'deki ilk iki büyük kupa

Abduqodir Husanov, 2025/26 sezonunda Manchester City formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıktı. Sahada toplam 2817 dakika görev yaptı ancak gol veya asist üretemedi.

Bir savunmacının verimliliği sadece gollerle değerlendirilemez. Sezonun ikinci bölümünde takım savunmasının kilit figürüne dönüşen Husanov, Federasyon Kupası (FA Cup) ve Lig Kupası'ndaki zaferlere büyük katkı sağladı.

Ocak ve Mart aylarında Manchester City'de ayın futbolcusu seçildi. Ayrıca sezon sonunda kulübün yılın futbolcusu ödülüne aday gösterilen son üç isim arasında yer aldı.

Bu rakamlar Husanov'un artık sadece gelecekte parlaması beklenen genç bir yetenek değil, büyük maçlarda güven duyulan olgun bir stoper haline geldiğini gösteriyor.

Lens'ten Manchester'a hızlı yükseliş

Husanov, Manchester City'ye Ocak 2025'te Fransa'nın Lens kulübünden transfer oldu. Manchester kulübü bonservis bedelini resmi olarak açıklamazken, İngiliz basınında anlaşmanın değerinin 33,6 milyon sterlin — o dönemki kurla yaklaşık 40 milyon euro — olduğu belirtildi.

Özbek savunmacının İngiltere'deki ilk adımları kolay olmadı. Chelsea maçındaki dehit hatasından sonra üzerinde büyük bir baskı oluşmuştu.

Ancak Husanov kısa sürede durumu lehine çevirdi. Hızı, sert ikili mücadeleleri ve savaşçı karakteriyle taraftarların güvenini kazandı. İlk maçındaki hatasından ilk 11'in değişmezi olmaya giden yol, onun zihinsel dayanıklılığını da gözler önüne serdi.

Dünya Kupası takım adına zorlu geçti

Abduqodir Husanov, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan millî takımıyla tarihi bir ilk yaşadı.

Ancak millî takım adına turnuva başarısız geçti. Grup aşamasında Kolombiya'ya 1-3, Portekiz'e 0-5 ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne 1-3 mağlup olan Özbekistan turnuvaya veda etti. FIFA'nın nihai sıralamasında Özbekistan 46. sırada yer aldı.

Takım olarak istenen sonuçlar alınmasa da Husanov'un fiziksel kapasitesi ve hızı turnuva boyunca dikkat çekti. Uzun mesafelerde rakipleri kovalayıp yakalaması ve yüksek tempodaki hücumları durdurmasıyla ön plana çıktı.

City, Husanov'un geleceğiyle ilgili kararını verdi

Husanov'un gösterdiği gelişim Manchester City yönetimini de ikna etti. Kulüp, Temmuz 2026'da futbolcuyla yeni bir 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Bu yeni mukavele onu 2031 yılına kadar Manchester'da tutacak.

Kulüp verilerine göre Husanov, Premier Lig'deki son 19 maçın 16'sında sahaya ilk 11'de çıktı. Marc Guéhi ile oluşturduğu stoper ikilisi, takımın sezon sonundaki başarısında kilit rol oynadı.

Bu sözleşme, kulübün Husanov'u kısa vadeli bir proje olarak değil, savunmanın gelecekteki ana direklerinden biri olarak gördüğü anlamına geliyor.

Övgülerin arkasında büyük beklentiler de var

Premier Lig hesabının paylaştığı video, Özbek futbolu adına bir başka gurur kaynağı oldu. Ancak bu, Husanov'un gelişim sürecinin tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Hâlâ top ayağındayken yapılacaklar, pozisyon alma, pas kalitesini artırma ve gereksiz riskleri azaltma konularında gelişmesi gerekiyor. Hız hatayı telafi etmeye yardım eder, ancak en üst düzeyde en iyi savunmacılar hataya mahal vermemeyi öğrenirler.

Şu an için kesin olan bir şey var: Premier Lig Husanov'u fark etti. Daha önce Guardiola onun hızını överken, şimdi ligin resmi hesabı da aynı özelliği milyonlarca taraftara gösterdi.

Abduqodir'in İngiltere'deki macerası henüz yeni başlıyor. Rakipler ise bir gerçeği çoktan öğrendi: Husanov'dan kaçıp kurtulmak hiç de kolay değil.