Guardiola'sız Manchester City: Abduqodir Hüseynov'un geleceği tehlikede mi?

·103·Spor
Guardiola'sız Manchester City: Abduqodir Hüseynov'un geleceği tehlikede mi?

Özbekistan millî takımı stoperi Abduqodir Hüseynov'un İngiltere futboluna hızlı uyum sağlamasında ve «Manchester City»nin temel figürlerinden biri hâline gelmesinde Pep Guardiola'nın katkısı büyüktü. Ancak ünlü İspanyol teknik adamın «Mavililer»den ayrılması sonrasında Özbek futbolcunun kulüpteki geleceği hakkında çeşitli sorular ortaya çıktı.

Zamin.uz Guardiola'nın ayrılışının Hüseynov'un kariyerine nasıl etki edeceğini ve tanınmış Rus uzmanının bu konudaki analizini sunar.

1. Guardiola Faktörü ve Manchester City'de Yeni Dönem

Pep Guardiola'nın İngiltere'ye taşınan Özbek savunmacıya özel bir ilgi gösterdiği, onunla bireysel olarak ilgilendiği ve taktiksel ile fiziksel açıdan desteklediği biliniyordu. Buna rağmen deneyimli teknik direktör, geçen sezonun sonunda kulüple sözleşmesi olmasına rağmen Manchester'dan ayrılma kararı aldı.

Teknik direktörün beklenmedik ayrılığı kulüpte bir yeniden yapılanma dönemi başlattı ve birçok taraftarda Hüseynov'un kadrodaki yeri konusunda endişe yarattı.

2. Aleksandr Troitskiy: «Hüseynov'un Statüsünü Hiçbir Şey Tehlikeye Atamaz»

Bu endişelere yanıt veren tanınmış Rus spor gazetecisi ve uzman Aleksandr Troitskiy, Guardiola'nın ayrılışının Abduqodir'in kulüpteki pozisyonunu olumsuz etkilemeyeceğini vurguladı.

Aleksandr Troitskiy'nin açıklamasından:

«Abduqodir Hüseynov, "Manchester City" ile 2031 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. Bu durum, Guardiola'nın ayrılışının Hüseynov'u etkilemeyeceğini gösterdi. Abduqodir her koşulda üst düzey bir futbolcu olmaya devam edecektir.»

Abduqodir Hüseynov'un Manchester City'deki İstatistikleri

Kriterler

Detaylar ve Performans

Kulübe Katılış Tarihi

Ocak 2025

Mevcut Sözleşme Süresi

Haziran 2031'e kadar (uzatıldı)

Oynanan Maç Sayısı

37 maç (tüm kulvarlarda)

Kazanılan Kupalar

FA Cup ve EFL Cup

Yeni Teknik Direktör

Enzo Maresca

Millî Takım

2026 FIFA Dünya Kupası Katılımcısı

3. Maresca Yönetiminde Yeni Sezon ve 2026 Dünya Kupası Deneyimi

Ocak 2025'ten bu yana Manchester City'nin başarısı için ter döken Hüseynov, geçen sezon 37 resmi maçta sahaya çıkarak kariyerinin ilk büyük kulüp kupaları olan FA Cup ve EFL Cup'ı kazandı.

Yoğun ve zorlu geçen sezonu 2026 Dünya Kupası katılımıyla noktalayan 22 yaşındaki merkez defans oyuncusu, şu anda takımın yeni teknik direktörü Enzo Maresca yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Yeni uzun vadeli sözleşme, kulübün Özbek futbolcuya duyduğu yüksek güvenin bir göstergesidir.

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Abduqodir Hüseynov'un Manchester City'deki başarılı adımları devam ediyor.

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Sizce Hüseynov, Enzo Maresca yönetiminde de City'nin ilk 11 oyuncusu olmaya devam edebilecek mi? Görüşlerinizi yorumlarda belirtin!

Pep GuardiolaAbdukodir KhusanovManchester CityEnzo MarescaAlexander Troitsky
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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