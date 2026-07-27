Neymar iki gol attı ancak soyunma odasında kriz çıktı

Neymar, Chapecoense karşısında iki gol atarak Santos'u mağlubiyetten kurtardı. Ancak maçın ardından tüm dikkatler sahadaki kahramanlığından soyunma odasında yaşanan tartışmalı olaylara çevrildi.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre yıldız futbolcu, iki genç takım arkadaşını aşırı sert bir şekilde eleştirdi. Neymar ve futbolcular ise hakaret iddialarını yreddederek, konuşmanın tüm takıma yönelik olağan ve talepkar bir sohbet olduğunu vurguladılar.

Neymar neyle suçlanıyor?

Globo Esporte'nin haberine göre, Santos - Chapecoense maçının devre arasında Neymar, takımın oyunundan memnun kalmayarak soyunma odasında sert sözler sarf etti.

Haberde, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel Bontempo'ya yönelik hakaret içeren ifadeler kullandığı ve gelecek sezon alt ligde oynayabileceği konusunda imalarda bulunduğu iddia edildi.

19 yaşındaki defans oyuncusu João Ananias'ın da sert eleştirilere maruz kaldığı belirtiliyor. Kaynaklara göre, futbolcunun teknik seviyesi sorgulandı. Ananias'ın ikinci yarıda kendi kalesine gol atmasının ardından tartışmanın daha da büyümüş olabileceği öne sürülüyor.

Kulüp içindeki bazı kişiler, Neymar'ın talepkarlığının olağan takım içi eleştiri sınırlarını aştığına inanıyor.

Haberlerde bu durumun genç futbolcuların psikolojik durumuna ve Santos'un ikinci yarıdaki oyununa olumsuz yansımış olabileceği de kaydedildi. Ancak bu durum şimdilik kaynakların değerlendirmesi olup resmi olarak kanıtlanmış bir sonuç değil.

Neymar tüm suçlamaları reddetti

Tartışma haberlerinin yayılmasının ardından Neymar sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Genç futbolcuları özellikle hedef aldığını ve hakaret ettiğine yönelik iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Hızumcunun ifadesine göre, soyunma odasında tecrübeli futbolcuların da katılımıyla tüm takıma yönelik genel bir konuşma gerçekleşti.

"Bu tüm takıma yönelik talepkar bir konuşmaydı" dedi Neymar.

Takımın başarısı için karşılıklı taleplerin olmasının normal olduğunu belirten futbolcu, olayı farklı şekilde yansıtanları yanlış bilgi yaymakla suçladı.

Genç futbolcular ne dedi?

Gabriel Bontempo ve João Ananias cephesi de doğrudan kişisel bir hakaret veya büyük bir kavga yaşandığını doğrulamadı.

Kendi temsilcilerine göre, devre arasında takımın oyunu masaya yatırıldı ve futbolculardan genel beklentiler dile getirildi. Durumu profesyonel futbolda sıkça görülen olağan bir soyunma odası konuşması olarak değerlendirdiler.

Böylece olayla ilgili iki farklı yorum ortaya çıktı:

Globo kaynakları Neymar'ın sözlerinin hakaret içeren ve aşırı sert olduğunu belirtiyor;

Neymar ve genç futbolcular cephesi ise kişisel bir tartışmayı reddediyor.

Bu çelişki, Santos yönetiminin olayın aslında nasıl gerçekleştiğini netleştirmesini zorunlu kıldı.

Santos'un iç değerlendirme yapması bekleniyor

Brezilya basınına göre kulüp yönetimi, durumu disiplin çerçevesinde incelemeyi ve soyunma odasında bulunanların ifadelerini dinlemeyi planlıyor.

Şimdilik Santos, Neymar'a herhangi bir disiplin cezası verildiğini veya resmi soruşturmanın tamamlandığını duyurmadı. Bu nedenle futbolcunun ceza alacağını söylemek için henüz çok erken.

Kulübün önünde hassas bir görev var. Bir tarafta takımın en büyük yıldızı ve sahadaki lideri yer alırken, diğer tarafta genç futbolcuları korumak ve soyunma odasındaki sağlıklı atmosferi koruma zorunluluğu bulunuyor.

Sahada kahraman, saha dışında ise tartışmaların merkezinde

Neymar, Chapecoense karşılaşmasında iki golü de atan isimdi. İlk yarıda skoru açan futbolcu, son dakikalarda penaltıyı gole çevirerek Santos'un sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasını sağladı.

Ancak takım, ligin son sırasındaki rakibine karşı galibiyeti koruyamadı. Devre arasından sonra oyun kontrolünü kaybeden Santos, kısa süre içinde iki gol birden yedi.

Neymar'ın durumundaki paradoks da tam burada yatıyor:

attığı goller takımı mağlubiyetten kurtardı;

ancak sergilediği muhtemel davranışlar soyunma odasındaki atmosfer hakkında soru işaretleri yarattı.

Talepkarlık ile hakaret arasındaki sınır nereden geçiyor?

Büyük kulüplerde lider futbolcuların takım arkadaşlarından daha fazla sorumluluk beklemesi normaldir. Ancak bu talepkarlık kişisel aşağılamaya dönüştüğünde, takımı güçlendirmek yerine iç güveni zedeleyebilir.

Neymar'ın tecrübesi ve statüsü ona büyük bir etki gücü veriyor. Tam da bu yüzden onun sarf ettiği her kelime genç futbolcular üzerinde sıradan bir eleştiriden çok daha güçlü bir etki yaratabilir.

Şu an için olayın tüm detayları birbiriyle tam olarak örtüşmüyor. Neymar ve iki futbolcu kişisel tartışmayı reddederken, kulüpteki bazı kaynaklar sınırın aşıldığını savunuyor.

Artık asıl soru şu: Santos iç değerlendirmenin ardından bu konuyu sıradan duygusal bir konuşma olarak kapatacak mı, yoksa takımın en büyük yıldızına da net bir sınır çizecek mi?