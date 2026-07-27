Guardiola da çözüm değil: Redknapp'tan İngiltere'ye uyarı

İngiltere milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanmış olmasına rağmen, ülke futbolunun geleceği hakkında yeni bir tartışma başladı. Harry Rednapp'e göre, Pep Guardiola'yı teknik direktörlüğe getirmek otomatik olarak kupa garantisi sağlamaz — asıl sorun çok daha derinde.

Eski teknik direktör, İngiltere Futbol Federasyonu'nu popüler bir ismin peşinden koşmak yerine Thomas Tuchel'i desteklemeye ve genç futbolcu yetiştirme sistemini reforme etmeye çağırdı.

«Pep sihirli bir değnek değil»

The Sun gazetesine verdiği röportajda Rednapp, Guardiola'nın taktik becerisini yüksek değerlendirdi. Ancak kendisini İngiltere milli takımına getirmenin tüm sorunları anında çözeceğine inanmadığını söyledi.

«Herkes Pep'i futbolda bir tür sihirli değnek sanıyor. Kuşkusuz o taktiksel bir dahi.»

Rednapp, büyük bir teknik direktörü göreve getirmenin tek başına büyük bir turnuvada şampiyon olmak için yeterli olmadığını vurguladı. Milli takımda sonuç sadece teknik direktörün itibarına değil, ülkenin yetiştirdiği oyuncuların kalitesine de bağlıdır.

Kulüpte para var, milli takımda ise seçenekler sınırlı

Rednapp, kulüp ve milli takımda çalışmak arasında büyük bir fark olduğuna dikkat çekti.

Guardiola kulüp futbolunda belirli bir pozisyon için gereken oyuncuyu transfer piyasasından satın alma imkanına sahip olmuştur. Milli takımda ise teknik direktör sadece o ülkenin vatandaşlığına sahip olan ve seçilebilecek oyuncularla çalışır.

«Uluslararası futbolda ne bir çek defteri ne de bir transfer dönemi var. Ülkeniz kimi yetiştirirse, onunla çalışırsınız.»

Bu nedenle Rednapp'e göre İngiltere'nin uzun vadeli başarısı, tek bir tanınmış teknik direktörü göreve getirmeye değil, genç oyuncu yetiştirme kalitesini artırmaya bağlıdır.

İtalya senaryosu İngiltere için bir uyarı oldu

Rednapp, İngiltere için en ciddi uyarıcı örnek olarak İtalya'yı gösterdi.

Dört kez dünya şampiyonu olan İtalya, 2018 ve 2022 dünya kupalarından sonra 2026 Dünya Kupası'na da katılamadı. Bosna-Hersek'e karşı oynanan play-off finalindeki penaltı atışları mağlubiyeti, İtalyanları üst üste üçüncü dünya kupasından mahrum bıraktı.

Rednapp, İngiltere'de de yerel yeteneklerin A takıma kadar yükselme yolunun giderek zorlaştığını vurguladı.

Ona göre, Premier Lig kulüplerinin hazır yabancı futbolcuları satın almaya daha fazla ağırlık vermesi nedeniyle akademi çıkışlı oyunculara yeterli fırsat verilmiyor.

Rednapp nasıl bir değişiklik önerdi?

Eski teknik direktör, Premier Lig kulüplerini sahaya belirli sayıda İngiliz futbolcu sürmeye zorlayacak kuralların getirilmesi fikrini öne sürdü.

West Ham'da çalıştığı dönemi örnek gösteren Rednapp, o sistemden Frank Lampard, Rio Ferdinand, Michael Carrick, Joe Cole, Jermain Defoe ve Glen Johnson gibi futbolcuların yetiştiğini hatırlattı.

Rednapp ayrıca modern akademilerin aşırı kapalı ve «steril» bir ortama dönüştüğünü eleştirdi. Ona göre gençler, A takım oyuncularını yakından gözlemlemeli, büyükler futbolundaki rekabeti hissetmeli ve erken yaşta pratik deneyim kazanmalıdır.

İngiltere'nin İngiliz bir teknik direktöre mi ihtiyacı var?

Rednapp, milli takımın mümkün olduğunca o ülkenin bir uzmanı tarafından çalıştırılması gerektiği yönündeki geleneksel görüşünü yineledi.

Eddie Howe'u güçlü bir aday olarak gösteren Rednapp, ayrıca Frank Lampard ve Steven Gerrard gibi eski futbolculara teknik direktör olarak gelişmeleri için daha fazla güven duyulması gerektiğini belirtti.

Ancak Rednapp'in ana çağrısı Tuchel'i hemen değiştirmek değil. Aksine, mevcut teknik direktöre tam anlamıyla güvenilmesi gerektiğini vurguladı.

Tuchel İngiltere ile tarihi bir sonuca imza attı

Thomas Tuchel yönetiminde İngiltere, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükseldi. Arjantin'e 1-2 mağlup olduktan sonra takım, üçüncülük maçında Fransa'yı 6-4 yendi.

Bu sonuç, İngiltere'nin 1966'daki şampiyonluğundan bu yana dünya kupalarındaki en iyi derecesi ve ülke dışında düzenlenen kupalardaki en yüksek başarısı oldu.

Tuchel'in ilk sözleşmesi 2026 Dünya Kupası'na kadardı. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu, Şubat 2026'da anlaşmayı Euro 2028'in sonuna kadar uzattı.

«Pep'in peşinden koşmayı bırakalım. Tuchel'e tam destek verip gençlik sistemini düzene sokalım» dedi Rednapp.

Asıl sorun tek bir teknik direktörden daha büyük

İngiltere şu anda büyük bir turnuvayı kazanabilecek kapasitede futbolculara sahip. 2026 Dünya Kupası'ndaki üçüncülük de takımın dünyanın en güçlü milli takımları arasında yer aldığını gösterdi.

Ancak Rednapp'in uyarısı geleceğe yönelik: Şimdiki yıldız kuşaktan sonra kimler gelecek?

Guardiola taktiksel anlamda takımı güçlendirebilir. Ancak o bile kadroda olmayan bir defans veya forvet oyuncusunu transfer piyasasından satın alamaz. Milli takımda «yeni futbolcu ekleme» tuşu yok — hayat bir FIFA oyunu değil.

Bu yüzden İngiltere için asıl görev Pep'i beklemek değil, yerli futbolcuların ve teknik direktörlerin yetişeceği sistemi korumaktır. Aksi takdirde, bugün kupaya çok yaklaşan takım yarın İtalya gibi dünya kupasını evinden izleyebilir.