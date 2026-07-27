Vivo X300e Tanıtıldı: 7200 mAh Batarya ve Snapdragon 8 Gen 5

·47·Teknoloji
Vivo X300e Tanıtıldı: 7200 mAh Batarya ve Snapdragon 8 Gen 5

Çin'in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Vivo, yeni amiral gemisi serisini genişletmeye devam ediyor. ixbt.com'un haberine göre şirket, yerel pazarda yüksek performans ve gelişmiş teknolojileri bir araya getiren Vivo X300e akıllı telefonunu resmi olarak tanıttı. Bu cihaz, serisinin beşinci modeli olup gelişmiş özellikleri ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni akıllı telefon, en son nesile ait güçlü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisiyle donatıldı. Bu donanım, en zorlu görevlerin bile zorlanmadan yerine getirilmesini, özellikle modern oyunlar ve kaynak tüketen uygulamalarda yüksek hız sağlanmasını destekliyor. Yazılım tarafında ise modern Android 16 işletim sistemini temel alan OriginOS 6 arayüzü tercih edildi.

Ekran ve Dayanıklılık

Cihazın ön tarafında 2750 x 1260 piksel çözünürlüğü destekleyen yüksek kaliteli 6,59 inç AMOLED ekran yer alıyor. Ekranın 144 Hz tazeleme hızına sahip olması, görsellerin son derece akıcı bir şekilde sunulmasını garanti ediyor. Ayrıca ekranın altına yerleştirilen ultra hassas ultrasonik parmak izi tarayıcısının ıslak ellerle bile kusursuz çalıştığı özellikle vurgulanıyor.

Akıllı telefon gövdesi, su ve toza karşı dayanıklılıkta IP68 ve IP69 standartlarına sahip olup bu da onun son derece sağlam olduğunu gösteriyor. Gövde kalınlığı versiyona bağlı olarak 7,79 mm ile 7,99 mm arasında değişirken, ağırlığı 199,5 g ile 203 g arasındadır. Alıcılar için cihaz Moonlight White, Midnight Black ve Sunlight Orange olmak üzere üç çekici renk seçeneğiyle sunuluyor.

Harika Batarya ve Kamera Özellikleri

Teknoloji pazarının talepleri doğrultusunda Vivo X300e, devasa 7200 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Bataryayı kısa sürede doldurmak için 90 watt hızlı şarj teknolojisi mevcut. Ayrıca cihazın içinde ısının etkili bir şekilde dağılmasını sağlayan bir buhar odası sistemi de bulunuyor ve bu sistem uzun süreli yük altında bile kararlı bir çalışma sunuyor.

Kamera yetenekleri de üst düzeyde geliştirilmiş olup şu modülleri içeriyor:

  • Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özellikli Sony IMX921 ana 50 MP modülü
  • 3x optik zoom ve OIS özellikli 50 MP Sony IMX882 periskop modülü
  • 8 MP ultra geniş açılı kamera
  • Otofokuslu 50 MP Samsung JN1 ön kamera
Ana kameraların üçü de 4K formatında video kaydetme özelliğine sahip. Ek özellikler arasında stereo hoparlörler, NFC modülü, kızılötesi verici ve Wi-Fi 7 ile Bluetooth 5.4 kablosuz bağlantı teknolojileri yer alıyor.

Çin pazarında Vivo X300e'nin fiyatı hafıza kapasitesine göre belirleniyor. 12 GB RAM ve 270 GB dahili depolama alanına sahip başlangıç versiyonu 4799 yuan (yaklaşık 710 dolar) olarak belirlendi. 12 GB ve 512 GB'lık varyant ise 5299 yuan (yaklaşık 780 dolar) fiyatla satışa sunuluyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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