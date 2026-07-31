Sıradan Wi-Fi Üzerinden İzlenebileceğiniz Ortaya Çıktı

Sıradan bir Wi-Fi ağının yalnızca internete bağlanma aracı olmadığı ortaya çıktı. Bilim insanları tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, insanları Wi-Fi sinyalleri aracılığıyla, duvarın arkasında olsalar bile yüksek doğrulukla tespit etmeyi mümkün kıldığı belirlendi.

Araştırmacılar, sistemin insanın yürüme tarzını, hareket dinamiklerini ve vücudunun Wi-Fi dalgalarına gösterdiği etkiyi analiz ettiğini belirtiyor. Her insanın hareketi kendine özgü olduğundan, sinyallerde de tekrarlanamaz bir "dijital iz" oluşuyor. Yapay zeka tam olarak bu verileri işleyerek kişiyi diğerlerinden ayırıyor.

Testler sırasında teknoloji, insanları fiziksel temas veya kamera olmaksızın da çok yüksek doğrulukla tanımıştır. Uzmanlar bu yöntemin güvenlik sistemleri, akıllı evler, tıbbi takip ve acil durumlarda kurtarma hizmetleri için büyük imkânlar açtığını vurgulamaktadır.

Bununla birlikte teknoloji, gizlilikle ilgili soruları da gündeme getirdi. Uzmanlar, bu tür imkânların kullanımında kişisel verilerin korunması ve net yasal normların geliştirilmesinin önemini kaydetmektedir.

Bilim insanlarına göre, Wi-Fi sinyalleri aracılığıyla insanları tespit etme teknolojisi henüz araştırma aşamasında olsa da gelecekte güvenlik ve dijital hizmetler alanında yaygın olarak kullanılabilir. Bu durum, sıradan internet ağının beklenmedik düzeyde yeni görevler yerine getirebileceğini göstermektedir.