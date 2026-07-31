Çelişkili açıklamalar: Trump, Kiev’e 300 adet Patriot füzesi vermeyi reddetti

·131·Dünya
Çelişkili açıklamalar: Trump, Kiev’e 300 adet Patriot füzesi vermeyi reddetti

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bu kış kullanılmak üzere Patriot hava savunma sistemleri için 300 önleyici füze tedarik edilmesine yönelik talebini reddetti. Bu konuda The Atlantic dergisi kaynaklara dayandırarak bilgi verdi. Bu durum, Kiev’in enerji altyapısını balistik füzelerden koruma planlarına ciddi bir darbe vuran bir gelişme olabilir.

Hazır füzeler yerine lisans: Sorunu çözmeyen teklif

Yayının aktardığı bilgilere göre, hazır füzeleri vermekten kaçınan Trump, bu ayın başlarında Ankara’da gerçekleşen görüşmeler sırasında Zelenskiy’e Ukrayna’nın kendi Patriot önleyicilerini üretmesi için bir lisans vermeyi vadetti.

Ancak uzmanlar, Ukrayna’nın teknolojiye ve gerekli üretim kapasitelerini oluşturmaya sahip olmadığını, bu nedenle uzun yıllar boyunca seri üretime geçemeyeceğini belirtiyor. Bu da mevcut kış sezonundaki savunma ihtiyaçlarını karşılamayacaktır.

Diplomatik karmaşa: Kim kabul etti ve kim tereddüt ediyor?

Patriot teknolojisinin transferi meselesi etrafında diplomatik karmaşalar da gözlemleniyor. Beyaz Saray’daki görüşmeden iki gün sonra Volodimir Zelenskiy, Amerikan liderinin Kiev’e teknolojiyi aktarmayı kabul ettiğini iddia etmişti.

Ancak İngiliz Financial Times gazetesine verdiği daha önceki bir röportajda Trump tamamen farklı bir tablo çizmişti. ABD’nin Ukrayna’ya Patriot uçaksavar füzelerini üretmesi için lisans verip vermeyeceğinden "henüz emin olmadığını" söyleyen Trump, Washington’un "bu konuyu değerlendirdiğini" vurgulamıştı.

Trump ve Zelenskiy arasındaki Patriot anlaşmazlığının analizi

Konu / Bilgi

Detaylar ve Sonuç

Ukrayna’nın talebi

Bu kış savunma için 300 adet Patriot füzesi

Trump’ın yanıtı (The Atlantic’e göre)

Red

Önerilen alternatif

Füze üretimi için lisans

Alternatif teklifin değerlendirmesi

Üretime geçmek yıllar alacak

Teknoloji transferinin durumu

Zelenskiy: "Kabul edildi"; Trump: "Henüz emin değilim"

Sonuç ve Analiz: Stratejik belirsizlik dönemi

Trump’ın hazır füzeleri vermeyi reddetmesi ve bunun yerine uzun vadeli bir lisans önermesi (Financial Times’a yaptığı açıklamaya göre bunun da kesin olmadığı göz önüne alındığında), ABD’nin Ukrayna’ya askeri yardım politikasında ciddi değişiklikler olabileceğinin bir işaretidir. Trump, ABD’nin değerli cephaneliğini azaltmak istemiyor ve Kiev’i daha çok kendi kendine güvenmeye teşvik ediyor.

Önerilen lisans, eğer gerçekleşirse bile uzun vadeli bir çözüm olabilir, ancak bugün Rusya’nın füze saldırılarından Ukrayna’yı korumaya yardımcı olmayacaktır. Zelenskiy ve Trump’ın açıklamaları arasındaki tutarsızlık ise Kiev ile Washington arasındaki gelecekteki ilişkilerde güven ve iletişim konularında soru işaretleri doğurmaktadır. Ukrayna için bu kışın çok çetin geçme riski arttı.

Bu önemli jeopolitik haberi arkadaşlarınızla ve analiz meraklılarıyla paylaşın! Birçok kişi ABD’nin Ukrayna’ya yardımındaki bu yeni dönemeç hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilir.

Sizce Trump’ın lisans verme teklifi Ukrayna için faydalı mı, yoksa bu sadece zaman kazanma hamlesi mi? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!

Donald TrumpVolodimir ZelenskiUkraynaABDPatriot
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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