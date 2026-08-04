Danimarka Prensesi Isabella 11 Aylık Askerlik Hizmetine Başladı

Danimarka kraliyet ailesinin 19 yaşındaki üyesi Prenses Isabella, resmen askerlik hizmetine katıldı. Slagelse kenti yakınlarındaki birliğe ulaşan Isabella, önümüzdeki 11 ay boyunca Muhafız Süvari Alayı’nda görev yapacak. Bu bilgiyi Town & Country aktardı.

Edinilen bilgilere göre bu yıl prensesle birlikte yaklaşık 1.600 genç kadın ve erkek daha Danimarka ordusuna kabul edildi. Isabella, hizmeti boyunca askerlere verilen maaş ve diğer ödemelerden feragat etmeye karar verdi.

Prensesin ağabeyi ve tahtın varisi Prens Christian da daha önce aynı birlikte görev yapmıştı. Daha sonra teğmenlik alanında özel askerî eğitimine devam etti.

Danimarka, Avrupa’daki güvenlik durumunun değişmesi üzerine 2024 yılında askerlik hizmeti sisteminde reform yaptı. Bunun sonucunda hizmet süresi dört aydan 11 aya çıkarıldı ve kadınlar da zorunlu askerlik sistemine dahil edildi. Ayrıca 2033 yılına kadar her yıl askere alınacak kişi sayısının 7.500’e çıkarılması planlanıyor.