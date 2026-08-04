Starlink baskısı: Uydu operatörü Hughes iflas etti

ABD’nin tanınmış uydu internet operatörü Hughes (EchoStar bünyesinde yer alıyor), son yıllarda alçak yörüngeli sistemler, özellikle de Starlink ile artan rekabete dayanamayarak mali açıdan zor durumda kaldı. ixbt.com’un haberine göre şirket, yükümlülüklerini yerine getirmek ve borç yükünü yeniden yapılandırmak amacıyla ABD’de 11. Bölüm kapsamında iflas başvurusunda bulundu. Bu konuya ilişkin Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre Hughes’un abone tabanı son bir yıl içinde hızla küçüldü; kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 21,7 azalarak 641 bine geriledi. Şirketin kriz durumuna düşmesinin temel nedeni olarak geleneksel jeostatik uyduların teknik sınırlamaları gösteriliyor.

Teknolojik gerilik ve rekabet

Uzmanların açıklamasına göre Hughes’un kullandığı jeostatik uydular, yeryüzünden yaklaşık 36.000 kilometre yükseklikte hareket ediyor. Bu durum geniş kapsama alanı sağlasa da sinyal gecikmesi (ping) yaklaşık 600 milisaniyeye ulaşıyor. Karşılaştırma için, Starlink gibi alçak yörüngeli ağlar 20–40 milisaniyelik gecikmeyle çalışıyor ve karasal geniş bant internet hızlarına yaklaşıyor.

Şirketin yeniden yapılandırma direktörü Robert del Jenio, alçak yörüngeli operatörlerin üstünlüğünün uzun vadeli bir özellik taşıdığını belirtti. Bu tür ağlar kapsama alanlarını sürekli genişletirken hizmet fiyatlarını da düşürüyor. Üstelik Amazon’un yakın gelecekte kendi alçak yörüngeli ağını ticari amaçlarla faaliyete geçirmeyi planlaması, rekabeti daha da artırıyor.

Gelecek planları ve mali durum

Ancak iflas süreci şirketin tüm yapılarını etkilemiyor. Hughes’un uluslararası birimleri bu prosedüre tabi olmayacak ve müşterilere hizmet kesintisiz sürdürülecek. 3 Ağustos itibarıyla 1,5 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyen şirketin, tüketici pazarındaki kayıpların ardından odağını kurumsal, devlet ve savunma müşterilerine çevirmeyi planladığı belirtildi.

Hughes’un hâlihazırda ticari hava yolu şirketleri ve ABD savunma kurumlarıyla imzaladığı 1,5 milyar dolarlık sözleşmelerden oluşan bir portföyü bulunuyor. Operatör ayrıca alçak yörüngeli sistemler için yer istasyonlarına ve düz uydu antenlerine yatırım yapmayı sürdürüyor; bunun yeni pazar koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olması bekleniyor.