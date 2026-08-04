Starlink baskısı: Uydu operatörü Hughes iflas etti

·36·Teknoloji
Starlink baskısı: Uydu operatörü Hughes iflas etti

ABD’nin tanınmış uydu internet operatörü Hughes (EchoStar bünyesinde yer alıyor), son yıllarda alçak yörüngeli sistemler, özellikle de Starlink ile artan rekabete dayanamayarak mali açıdan zor durumda kaldı. ixbt.com’un haberine göre şirket, yükümlülüklerini yerine getirmek ve borç yükünü yeniden yapılandırmak amacıyla ABD’de 11. Bölüm kapsamında iflas başvurusunda bulundu. Bu konuya ilişkin Ixbt.com haber veriyor.

Verilere göre Hughes’un abone tabanı son bir yıl içinde hızla küçüldü; kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 21,7 azalarak 641 bine geriledi. Şirketin kriz durumuna düşmesinin temel nedeni olarak geleneksel jeostatik uyduların teknik sınırlamaları gösteriliyor.

Teknolojik gerilik ve rekabet

Uzmanların açıklamasına göre Hughes’un kullandığı jeostatik uydular, yeryüzünden yaklaşık 36.000 kilometre yükseklikte hareket ediyor. Bu durum geniş kapsama alanı sağlasa da sinyal gecikmesi (ping) yaklaşık 600 milisaniyeye ulaşıyor. Karşılaştırma için, Starlink gibi alçak yörüngeli ağlar 20–40 milisaniyelik gecikmeyle çalışıyor ve karasal geniş bant internet hızlarına yaklaşıyor.

Şirketin yeniden yapılandırma direktörü Robert del Jenio, alçak yörüngeli operatörlerin üstünlüğünün uzun vadeli bir özellik taşıdığını belirtti. Bu tür ağlar kapsama alanlarını sürekli genişletirken hizmet fiyatlarını da düşürüyor. Üstelik Amazon’un yakın gelecekte kendi alçak yörüngeli ağını ticari amaçlarla faaliyete geçirmeyi planlaması, rekabeti daha da artırıyor.

Gelecek planları ve mali durum

Ancak iflas süreci şirketin tüm yapılarını etkilemiyor. Hughes’un uluslararası birimleri bu prosedüre tabi olmayacak ve müşterilere hizmet kesintisiz sürdürülecek. 3 Ağustos itibarıyla 1,5 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyen şirketin, tüketici pazarındaki kayıpların ardından odağını kurumsal, devlet ve savunma müşterilerine çevirmeyi planladığı belirtildi.

Hughes’un hâlihazırda ticari hava yolu şirketleri ve ABD savunma kurumlarıyla imzaladığı 1,5 milyar dolarlık sözleşmelerden oluşan bir portföyü bulunuyor. Operatör ayrıca alçak yörüngeli sistemler için yer istasyonlarına ve düz uydu antenlerine yatırım yapmayı sürdürüyor; bunun yeni pazar koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olması bekleniyor.

StarlinkHughesİnternetTeknolojiİflas
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan, popüler ödeme sistemi UPI için yeni bir iş modeli getiriyorHindistan, popüler ödeme sistemi UPI için yeni bir iş modeli getiriyorBugün, 18:59Falcon 9 aşaması Ay’a çarpacak: NASA ve SpaceX yeni planlar geliştiriyorFalcon 9 aşaması Ay’a çarpacak: NASA ve SpaceX yeni planlar geliştiriyorBugün, 18:59Spotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştıSpotify abonelerinin sayısı ilk kez 300 milyonu aştıBugün, 18:59DeepSeek dünyanın en ucuz dil modellerinden birini tanıttıDeepSeek dünyanın en ucuz dil modellerinden birini tanıttıBugün, 18:25Runware, yapay zekâ için taşınabilir veri merkezini tanıttıRunware, yapay zekâ için taşınabilir veri merkezini tanıttıBugün, 18:23NASA ve Roskosmos, UUİ iş birliğini uzatmak istiyorNASA ve Roskosmos, UUİ iş birliğini uzatmak istiyorBugün, 17:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı
Enerji devrimi: 25 yıl ömürlü yeni sodyum-iyon bataryalar satışa çıktı