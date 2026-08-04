NASA, Mars fotoğrafında gizemli «yürüyen adam»ı mı görüntüledi?

2007 yılında Spirit Mars gezgini tarafından Mars yüzeyinde çekilen bir fotoğraf, bir kez daha internet kullanıcılarının dikkatini çekti. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu görüntü sosyal medyada hızla yayılarak hararetli tartışmalara yol açıyor. Bu haberi Daily Mail gazetesi yayımladı.

İddiaya göre panoramik fotoğrafta, Mars’ın kayalık ve çölü andıran manzarasının arka planında uzakta insana benzeyen gizemli bir siluet görülüyor. Nesneye dikkatle bakıldığında, kollarını iki yana açmış ve yürürken bir ayağını kaldıran bir insanı andırıyor. Sosyal medyada çeşitli tartışmaların başlamasına neden olan da tam olarak bu görüntü oldu.

Bazı kullanıcıların görüşüne göre fotoğraftaki nesne sıradan bir kaya değil. Bunun antik bir Mars uygarlığına ait heykel, yapay bir yapı ya da geçmişte var olmuş yaşamın izlerinden biri olabileceğini düşünüyorlar. Bu nedenle fotoğraf kısa sürede milyonlarca insanın dikkatini çekti.

Ancak bilim insanlarının ve uzmanların çoğu bu duruma bilimsel açıdan yaklaşıyor. Onlara göre bu durum pareidolia etkisi olarak adlandırılan psikolojik olguyla açıklanıyor. Bu olguda insan beyni, bulutlar, kayalar, kaya oluşumları veya gölgeler gibi tamamen rastlantısal şekillerde tanıdık yüzler, hayvanlar ya da insan figürleri görmeye eğilimli oluyor.

Uzmanların belirttiğine göre Mars yüzeyinden çekilen fotoğraflarda bu tür görsel yanılsamalara daha önce de birkaç kez rastlandı. Bu kapsamda Gezegenler Derneği de görüntü hakkında açıklama yaparak «insana» benzeyen nesnenin aslında Güneş ışınlarının belirli bir açıyla düşmesi sonucunda oluşan sıradan bir kaya oluşumu olduğunu belirtti.

Buna rağmen bu fotoğraf internetteki tartışmaları daha da alevlendirdi. Bazı kullanıcılar görüntüde gerçekten bir insanın, antik bir heykelin veya Mars’ta var olmuş bir uygarlığın izlerinin bulunduğuna inanıyor. Diğerleri ise bunun yalnızca doğal bir kaya şekli olduğunu ve insan beyninin onu tanıdık bir figür olarak algıladığını savunuyor.

NASA ise resmî pozisyonunu değiştirmedi. Ajans, Mars’ta geçmişte yaşam bulunduğunu doğrulayan güvenilir bilimsel kanıtların şu an için mevcut olmadığını defalarca açıkladı. Uzmanlar ayrıca bu tür fotoğrafların dünya dışı bir uygarlığın varlığını kanıtlamadığını ve bilimsel analiz sırasında temkinli, kanıta dayalı bir yaklaşımın önemli olduğunu vurgulamayı sürdürüyor.

Böylece 2007 yılında çekilen tek bir fotoğraf, aradan yaklaşık yirmi yıl geçmesine rağmen hâlâ ilgi uyandırmaya devam ediyor. Bu durum, Mars’la ilgili her sıra dışı görüntünün insanlarda büyük merak ve çeşitli varsayımlar oluşturduğunu bir kez daha gösterdi.