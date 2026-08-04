Hayvan anlaşmazlığı kanlı çatışmaya dönüştü: Traktör insanların üzerine sürüldü
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Türkiye’nin Malatya ilinde hayvan otlatma meselesi yüzünden iki aile arasında kavga çıktı. Sözlü tartışma olarak başlayan olay kısa sürede toplu kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı.
Kavganın büyüdüğü sırada katılımcılardan biri traktörü insanların bulunduğu yöne sürdü. Görüntülerde iki kişinin son saniyelerde kenara kaçarak traktörün altında kalmaktan kurtulduğu görülüyor.
Olay sırasında traktörden düşen köy korucusu ağır yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Malatya’daki olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlattı. Kavga edenlerin ve traktör sürücüsünün eylemlerine hukuki değerlendirme yapılması bekleniyor.
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