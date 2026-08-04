Neymar kariyerini sonlandırabileceğine işaret etti

·32·Spor
Neymar kariyerini sonlandırabileceğine işaret etti

Brezilya milli takımının efsanevi forveti Neymar, kulüp kariyeriyle ilgili beklenmedik bir açıklama yaparak bu yıl sonunda futbolu bırakabileceğini göz ardı etmedi. Goal.com'un bildirdiğine göre, 34 yaşındaki deneyimli futbolcu, altyapısından yetiştiği Santos ile sözleşmesi sona erdikten sonra profesyonel futboldan ayrılmayı ciddi şekilde düşünüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Neymar'ın kısa süre önce Brezilya milli takımındaki kariyerine resmen nokta koyduğu öğrenildi. Dünya Kupası'nın ardından milli takım formasıyla mücadele etmeyi bırakan yıldız oyuncu, tüm dikkatini kulüp düzeyindeki organizasyonlara vermişti. Ancak futbolcunun Santos ile mevcut sözleşmesi aralık ayında sona erecek ve geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Geleceğiyle ilgili kararsızlık

Brezilyalı yıldız, YouTube kanalında Neymar Jr. Enstitüsü Müzayedesi sırasında taraftarları düşündüren açıklamalarda bulundu. Neymar, gelecekteki planları hakkında şu an için kesin bir şey söyleyemeyeceğini ve her şeyin aralık ayında sona erecek sözleşmesine bağlı olduğunu vurguladı. Forvet, Santos'ta kalmak, başka bir takıma transfer olmak ya da kramponlarını asmak konusunda henüz kesin bir karar vermediğini itiraf etti.

"Daha ne kadar oynayacağımı bilmiyorum. Şimdilik bırakmayı düşünmüyorum ancak ne kadar devam edeceğimi de kesin olarak söyleyemem" diyen Neymar, en önemli hedefinin Santos ile imzaladığı sözleşmeyi sonuna kadar onurla tamamlamak olduğunu özellikle belirtti. Futbolcunun sözlerine göre, aralık ayına kadar hâlâ çok zaman var. Neymar her günü değerlendirerek duruma göre hareket ediyor.

Fiziksel durumu ve sakatlıkların etkisi

Neymar'ın milli takım kariyerini erken noktalamasında son Dünya Kupası'ndaki başarısızlıklar ve fiziksel sorunlar etkili olmuştu. Turnuva boyunca yaşadığı kas sakatlıkları maç ritmini ciddi şekilde etkileyerek yalnızca iki karşılaşmada forma giymesine neden oldu. Buna rağmen Brezilya milli takımı tarihinin en golcü oyuncusu, şu anda fiziksel olarak kendisini iyi hissettiğini açıkladı.

"Sahada kendimi giderek daha iyi hissediyorum ve en önemlisi de bu. Kariyerimin son döneminde olsam bile sürekli gelişmek istiyorum" diye ekledi. Neymar, kariyer yolculuğundan memnun olduğunu, bugüne kadar elde ettiği tüm başarılar için Tanrı'ya minnettar bulunduğunu ve kariyerinden hiçbir şekilde şikâyetçi olmadığını vurguladı.

NeymarSantosBrezilyaFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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