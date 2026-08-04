NASA, Crew-13 misyonunun zamanında fırlatılacağını ve sorun olmadığını doğruladı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) yapılacak yeni sefer için hazırlıklarını sürdürüyor. Kurum yetkililerine göre Crew-13 uzay misyonu planlandığı gibi, ciddi bir sorun yaşanmadan ilerliyor ve fırlatma belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

Ixbt.com’un haberine göre, NASA’nın alçak Dünya yörüngesi programlarını denetleyen uzman Dana Weigel, Houston’da düzenlenen basın toplantısında uçuşun ayrıntılarını açıkladı. Weigel’in sözlerine göre Crew Dragon Grace uzay aracının ISS’ye uçuşu bu yılın eylül ayının ortalarında planlanıyor ve çalışmalar normal şekilde ilerliyor.

Uluslararası mürettebat ve uzay yolculuğu

Bu misyon kapsamında çeşitli ülkelerden temsilcilerin yörüngeye gönderilmesi planlanıyor. Crew-13 mürettebatında Roscosmos kozmonotu Sergey Teteryatnikov, NASA astronotları Jessica Watkins ve Luke Delaney ile Kanada Uzay Ajansı temsilcisi Joshua Kutryk yer alıyor.

Uzmanlar, farklı ülkelerin temsilcilerinin aynı uzay aracında uçmasını uluslararası iş birliğinin çarpıcı bir örneği olarak değerlendiriyor. Hazırlık sürecinin sorunsuz ilerlemesi ise güvenlik ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.

Rus uzmanların davet edilmesi

NASA’nın ISS programı yöneticisi Joel Montalbano da Roscosmos temsilcilerinin Crew Dragon’ın bu uçuşuna resmen davet edildiğini açıkladı. Montalbano’ya göre bu tür davetler, uzay ajansları arasındaki iş birliğinde olağan bir uygulama olarak kabul ediliyor.

Montalbano ayrıca, eylül ayında Baykonur Uzay Üssü’nden Progress kargo aracının fırlatılmasının planlanması nedeniyle Rus yöneticilerin bu etkinliğe katılma imkânının sınırlı olabileceğini belirtti. Buna rağmen taraflar arasındaki çalışma iletişimi zamanında sürdürülüyor.