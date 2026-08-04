Rusya’da tanınmış bloger Gusein Gasanov hakkında mahkeme kararı açıklandı. Moskova’nın Presnenskiy Bölge Mahkemesi, kendisini suç yoluyla elde edilen gelirleri aklamakla suçlu buldu ve gıyabında genel rejimli ceza kolonisine 4 yıl hapse mahkûm etti. RIA Novosti bu bilgiyi bugün duyurdu.

Mahkeme kararına göre Gasanov, Rusya Ceza Kanunu’nun 174.1. maddesinin 4. fıkrasının “b” bendinde öngörülen suçu işlemekten suçlu bulundu. Kendisine 4 yıl hapis ve 1 milyon ruble para cezası verildi. Ayrıca mahkeme, Gusein Gasanov’un iki yıl boyunca internet sitesi yöneticiliği yapmasını yasakladı.

Soruşturma verilerine göre Gasanov, bireysel girişimci olarak faaliyet gösterdiği dönemde 175 milyon rubleden fazla vergi ödemedi. Ayrıca “Moskova City” kompleksinden gayrimenkul satın almayla bağlantılı finansal işlemler aracılığıyla 68 milyon rubleden fazla parayı aklamakla suçlandı.

Gusein Gasanov, Rusya’nın en ünlü blogerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sosyal medyadaki mizahi videoları, lüks otomobillerin ödül olarak verildiği kampanyaları ve ücretli çevrim içi kursları sayesinde geniş bir kitleye ulaştı.

Bloger hakkında 14 Mayıs 2025’te Moskova’nın Çertanovskiy Mahkemesi, bu dava kapsamında Gasanov’un gıyaben tutuklanmasına karar vermişti. Daha sonra savcılık, bloger için 6 yıl hapis cezası talep etti. Ancak mahkeme sonunda 4 yıl hapis cezası verdi.