NASA ve Roskosmos, UUİ iş birliğini uzatmak istiyor

·28·Teknoloji
NASA ve Roskosmos, UUİ iş birliğini uzatmak istiyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Rusya’nın Roskosmos devlet kuruluşuyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gerçekleştirilen ortak uçuşlar anlaşmasını uzatmayı planlıyor. Bu önemli iş birliğinin süresinin bir ila bir buçuk yıl daha uzatılması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com’un aktardığına göre NASA’nın düşük Dünya yörüngesi programları başkanı Dana Weigel, Houston’da düzenlenen basın toplantısında bu açıklamayı yaptı. Weigel’in sözlerine göre taraflar, mevcut anlaşmanın süresini 1-1,5 yıl uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anlaşmanın geleceği ve kısıtlamalar

Gazetecilerin anlaşmanın UUİ operasyonlarının sona ereceği 2030 yılına kadar geçerli olup olmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Weigel, şu an için bu kadar uzun vadeli bir anlaşmanın bulunmadığını belirtti. Ajans yetkilisi, iki ülke arasındaki ortak uçuş programının şimdilik aşamalı olarak ele alındığını ifade etti.

Basın toplantısında ayrıca Boeing’in Starliner pilotlu uzay kapsülünün ortak uçuş programına dâhil edilmesi konusu da gündeme geldi. Weigel’in açıklamasına göre bu konu şu an gündemde değil; çünkü araç henüz gerekli sertifikasyon sürecini tamamlamadı.

Teknik sorunlar ve güvenlik önlemleri

ABD’li yetkilinin sözlerine göre NASA, Boeing Starliner’ın gelecekteki katılımı konusunu ilerleyen dönemde Roskosmos ile ayrıca görüşecek. Bunun nedeni, Haziran 2024’te gerçekleştirilen test uçuşu sırasında ortaya çıkan teknik zorluklar oldu.

Hatırlanacağı üzere Boeing Starliner’ın söz konusu test uçuşu sırasında ciddi sorunlar yaşanmıştı. Bunun sonucunda araç astronotlar olmadan Dünya’ya döndürülmüş, NASA astronotları Barry Wilmore ve Sunita Williams ise UUİ’de planlanandan çok daha uzun süre kalmak zorunda kalmıştı. Daha sonra Dünya’ya SpaceX’in Crew Dragon uzay aracıyla dönmüşlerdi.

NASARoskosmosUUİStarlinerUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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