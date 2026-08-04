Runware, yapay zekâ için taşınabilir veri merkezini tanıttı

Yapay zekâ altyapısı alanında faaliyet gösteren Runware, Sonic Inference Pod adını verdiği ilk modüler veri merkezini resmen duyurdu. Bu çözüm, büyük hiper ölçekli merkezlerle birlikte çalışabilen ve her yere kurulabilen, taşınabilir tek bir ünite olarak tasarlandı. Günümüz teknoloji pazarının ihtiyaçları göz önüne alındığında önemli bir potansiyel taşıyor. Techcrunch.com haber veriyor.

TechCrunch'a verdiği röportajda Runware kurucusu ve CEO'su Flaviu Radulescu, bu tür dağıtık bilgi işlem güçlerinin gelecekte öne çıkacağını belirtti. Ona göre yeni pod'lar, geleneksel serverless platformlara ve GPU bulutlarına kıyasla daha düşük maliyetle yüksek kaliteli veri işleme ve çıkarım olanağı sunuyor.

Modüler sistemin avantajları ve hızı

Geleneksel veri merkezlerinin inşası aylar, hatta yıllar sürebilirken Runware modülleri kısa sürede devreye alınabiliyor. Sistem, elektrik bulunan herhangi bir noktaya kurulabiliyor ve yeni cihazlara hızla uyum sağlıyor. Ayrıca bu pod'lar su kullanmıyor; birkaç günde kurulabilen kapalı devreli bir soğutma sistemi kullanıyor.

Şu anda ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde toplam 10 pod faaliyete geçirilmiş durumda. Şirket Higgsfield AI ve Wix gibi kuruluşlara hizmet veriyor; ayrıca gelecekte altyapısını genişletmek için 160 hazır sahaya sahip.

Büyük merkezlerle rekabet ve güvenlik

Verilere göre OpenAI gibi büyük laboratuvarlar ABD genelinde dev merkezler kurmaya çalışıyor ve hatta yüz milyarlarca dolarlık anlaşmaları değerlendiriyor. Ancak Radulescu, modüler sistemin esnekliği ve iş yükünün ağ genelinde dağıtılması temel avantajlar olduğu için bu projeleri pod'ları için rakip olarak görmüyor.

Her pod, tek bir ağın parçası olarak çalışıyor. Herhangi bir nedenle bir cihaz devre dışı kalırsa tüm tesis değil, yalnızca bir pod çalışmayı durduruyor ve trafik otomatik olarak diğer kapasitelere yönlendiriliyor. Ayrıca özel müşteriler için ayrı pod'lar tahsis etmek de mümkün.

Kaynaklar ve gelecek planları

Yapay zekâ merkezlerinin yüksek enerji ve kaynak tüketmesi toplumda çeşitli tartışmalara yol açıyor. Runware gelecekte altyapısını tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarına geçirmeyi planlıyor, ancak şirket yönetimi bu hedefe hemen ulaşılamayacağını kabul ediyor.

Cihazların ve şemaların tasarımındaki zorluklar nedeniyle diğer şirketlerin bu teknolojiyi kısa sürede kopyalayamayacağını belirten Radulescu, temel misyonun yüksek kaliteli çıkarım sunmak olduğunu ekledi. Şirket, kapasitesini genişletmek amacıyla aralık ayında 50 milyon dolarlık Series A yatırımı almıştı.