Liverpool savunmadaki sorunlara rağmen Jarell Quansah’ı geri getirmeyecek

İngiltere’nin Liverpool kulübü, takımda stoperlerle ilgili ciddi bir kriz yaşanmasına rağmen altyapısından yetişen Jarell Quansah’ın satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. talkSPORT’un haberine göre Merseyside ekibinin yönetimi, transfer döneminde kadronun diğer bölgelerini güçlendirmeyi öncelik olarak görüyor. Goal.com haberine veriyor.

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola şu anda yeni sezon öncesinde oldukça zorlu bir durumla karşı karşıya. İspanyol teknik adam, takımın savunma hattında oyuncu eksikliği yaşadığını açıkça kabul etti. Hazırlık maçında Sunderland karşısında alınan 4-2’lik galibiyette sakatlanan Joe Gomez’in Premier Lig’in ilk haftasını kaçıracağı kesinleşti.

Bu kayıp, takımın savunma hattındaki mevcut sorunları daha da derinleştirdi. Daha önce genç yetenekler Jeremie Make ve Giovanni Leoni de uzun süreli sakatlıkların ardından iyileşme sürecindeydi. Bu durum, teknik direktörü deneyimli stoperlerden mahrum bıraktı.

Savunma hattındaki oyuncu eksikliği

Kulüp, bu yılın başında savunmayı güçlendirmek için Rennes’ten Jeremi Make’a 60 milyon sterlin ödemişti. Ancak 21 yaşındaki futbolcu, ciddi bir omuz sakatlığının ardından henüz tamamen iyileşemediği için kulüp formasıyla ilk maçına çıkamadı. Ayrıca Parma’dan Virgil van Dijk’ın uzun vadeli yedeği olarak transfer edilen 19 yaşındaki Giovanni Leoni de geçen yılın eylül ayından beri sahaya çıkmadı.

Bunun yanı sıra Ibrahima Konaté, haziran ayında serbest oyuncu statüsünde Real Madrid’e transfer oldu ve bu gelişme takımın savunma gücünü daha da azalttı. Van Dijk şu anda ek izin kullandığı için Andoni Iraola’nın seçenekleri daha da kısıtlandı.

Goal.com’un haberine göre bu oyuncu eksikliği, Leeds’e karşı oynanan hazırlık maçında açıkça görüldü. Teknik direktör, çalışma izni sorunları nedeniyle resmi maçlarda forma giyemeyecek genç oyuncu Ifeanyi Ndukwu’yu, sol bek Luke Chambers ve 18 yaşındaki Mor Talla Ndiaye ile birlikte stoper pozisyonunda oynatmak zorunda kaldı.

Transfer politikasındaki öncelikler

Sözleşmeye göre Liverpool, geçen yaz sattığı İngiltere Milli Takımı oyuncusunu 70 milyon sterlin karşılığında geri alma hakkına sahipti. Bu bedel, kulübün futbolcuyu sattığı fiyatın tam iki katı. Ancak yönetim, mevcut koşullarda bu parayı diğer sorunlu pozisyonları güçlendirmek için kullanmayı tercih ediyor.

Savunmadaki ciddi sakatlıkların merkezinde kalan Liverpool, kış veya yaz transfer döneminde farklı taktik seçenekler aramak zorunda kalacak. Andoni Iraola’nın takımı bu zorlu süreçten nasıl çıkaracağı, teknik direktörün önündeki en büyük sınav olacak.