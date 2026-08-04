DeepSeek dünyanın en ucuz dil modellerinden birini tanıttı

·23·Teknoloji
DeepSeek dünyanın en ucuz dil modellerinden birini tanıttı

Yapay zekâ pazarında fiyat rekabeti yeni bir aşamaya taşındı. Çinli DeepSeek şirketi yeni V4-Flash dil modelini yayımlayarak dünyanın dört bir yanındaki uzmanların dikkatini çekti. ixbt.com'un haberine göre bu çalışma, test görevlerini yerine getirme maliyeti açısından dünyanın en ucuz büyük dil modellerinden biri oldu ve giderlerin önemli ölçüde azaltılmasını sağladı. Bu konuda Ixbt.com bilgi veriyor.

Artificial Analysis araştırma şirketinin verilerine göre DeepSeek V4-Flash kullanılarak tek bir test görevinin gerçekleştirilmesi ortalama 0,03 dolara mal oluyor. Bu değer, rakip ürünlerle karşılaştırıldığında rekor düzeyde düşük bir maliyete işaret ediyor. Örneğin Anthropic şirketinin Claude Fable 5 modelinde aynı görev 3,15 dolara mal oluyor. Bu da yeni Çin modelinin bu alanda 100 kattan fazla daha ucuz olduğunu gösteriyor.

Fiyat politikası ve hesaplama maliyetleri

Uzmanlar, yalnızca token fiyatlarını karşılaştırmanın her zaman doğru sonuç vermediğini belirtiyor. Gerçek maliyetleri değerlendirmek için modelin yanıt üretirken ihtiyaç duyduğu hesaplama miktarı da önemli bir rol oynuyor. Yeni modelin token fiyatları da oldukça uygun: 1 milyon giriş tokenı için 0,14 dolar, 1 milyon çıkış tokenı için ise 0,28 dolar olarak belirlendi.

Karşılaştırma için Moonshot AI şirketinin Kimi K3 modelinde tek bir testin maliyeti 0,86 dolarken, OpenAI GPT-5.6 Sol modelinde bu değer 1,86 dolara kadar çıkıyor. Bu durum, DeepSeek'in yeni çözümünün maliyet optimizasyonu konusunda pazardaki liderlerden biri hâline geldiğini gösteriyor.

Yetenekler ve kalite göstergeleri

Başlangıçta preview formatında sunulan DeepSeek-V4-Flash ve Pro sürümü, resmî sürümün ardından önceki yapı ve boyutlarını korudu. Dikkat çekici nokta, geliştiricilerin yalnızca post-training sürecini yeniden başlatmış olması.

Intelligence Index sıralamasına göre V4-Flash; programlama, mantıksal görevler ve ofis senaryolarını içeren 9 testin sonuçlarında 100 üzerinden 50 puan aldı. Bu değer Google Gemini 3.6 Flash seviyesine eşit. Ancak model, 57 puan alan Kimi K3'ün yanı sıra daha yüksek sonuçlar elde eden Claude Opus 5, Claude Fable 5 ve OpenAI GPT-5.6 modellerinin biraz gerisinde kalıyor.

Pazardaki rekabet ve gelecek planları

Hatırlanacağı üzere DeepSeek, 2025'in başında R1 modelinin piyasaya sürülmesinin ardından dünya çapında tanınmıştı. Şirket daha sonra Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance ve Alibaba gibi güçlü rakiplerin baskısıyla karşılaştı. Şu anda şirket daha yüksek performanslı V4-Pro modelini hazırlıyor, ancak modelin çıkış tarihi şimdilik gizli tutuluyor.

Aynı zamanda Alibaba da yeni amiral gemisi Qwen3.8-Max modelini tanıtarak Çin'in yapay zekâ pazarındaki rekabeti daha da kızıştırdı. Böyle bir ortamda DeepSeek'in sunduğu uygun fiyatlı ve verimli çözümler, şirketin konumunu koruyup güçlendirmesine olanak tanıyor.

DeepSeekYapay ZekâTeknolojiSinir AğıÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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