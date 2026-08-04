Tottenham yeni kaptanını seçmeli: Cristian Romero ayrılabilir

Londra ekibi Tottenham, savunma hattının lideri ve kaptanı Cristian Romero'nun takımdan ayrılmanın eşiğinde olması nedeniyle boşalması beklenen kaptanlık pazubandı için uygun bir aday arıyor. Beş sezon boyunca kulüpte 156 maça çıkan Arjantinli futbolcuyla İtalya'nın Inter ve Atlético Madrid kulüpleri ciddi şekilde ilgileniyor. İngiliz basınında, Tottenham yönetiminin 28 yaşındaki stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu hararetle tartışılıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, 2025-26 sezonu öncesinde takım kaptanı olarak atanan Cristian Romero için bu dönem pek de şanslı geçmedi. Tottenham, İngiltere Premier Ligi'nde üst üste ikinci kez 17. sırada yer alırken futbolcunun kendisi de sezon sonunda ülkesine gittiği için eleştirildi. Deneyimli oyuncu mevcut transfer döneminde başka bir takıma geçerse kaptanlık pazubandının kime verileceği merak konusu.

Londra ekibinin eski savunma oyuncusu Toby Alderweireld, GOAL'a verdiği röportajda gelecekteki kaptanın sahip olması gereken özellikler hakkında görüşlerini paylaştı. Ona göre öne çıkan adaylardan biri olan Micky van de Ven iyi bir izlenim bırakıyor; ancak takım kaptanı her şeyden önce Tottenham'da kalmak isteyen bir futbolcu olmalı.

Kaptan için temel gereklilikler

Toby Alderweireld, yeni kaptanın önümüzdeki birkaç yıl boyunca kulüpte kalacağını açıkça göstermesi ve taraftarların güvenini boşa çıkarmaması gerektiğini vurguladı. Tottenham'da kaptanlık pazubandını takıp aklında başka bir takıma geçme planı olan futbolculara kesinlikle ihtiyaç yok. Kulübün istikrarı için sadakat ve güvenilirlik ön planda olmalı.

Eski futbolcu ayrıca sahada el kol hareketleri yapan, yüksek sesle bağıran ve yalnızca gösteriş için kaptanlık yapan oyuncuları sert bir şekilde eleştirdi. Böyle bir durumu «alibi kaptanlar» olarak nitelendirdi. Alderweireld'e göre gerçek bir kaptan, maç boyunca her zaman 7 veya 8 puanlık istikrarlı bir performans sergilemeli ve oyunuyla takım arkadaşlarına örnek olmalı.

Micky van de Ven en güçlü aday değilse uzun süreli sakatlıkların ardından takıma dönmeye hazırlanan James Maddison ve Dejan Kulusevski de bu rol için uygun adaylar arasında gösteriliyor. Takımın teknik direktörü ve yönetimi, transfer dönemi kapanmadan önce gelecek sezonun saha içindeki liderini belirlemeli.