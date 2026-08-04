Kevin De Bruyne kariyerine ABD'de devam edebilir

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Kevin De Bruyne kariyerine ABD'de devam edebilir

Napoli'de yalnızca bir sezon forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Kevin De Bruyne, kariyerine Kuzey Amerika'da devam edebilir. Fichajes'in haberine göre 35 yaşındaki Belçikalı futbolcu, bu yaz transfer döneminde İtalyan kulübünden ayrılma seçeneğini ciddi şekilde değerlendiriyor. ABD'nin Major League Soccer organizasyonundan kulüpler oyuncuyla ilgileniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Futbolcunun Napoli kulübüyle imzaladığı sözleşme 30 Haziran 2027'ye kadar devam etse de taraflar yaz aylarında karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırmaya hazır. İtalyan ekibinin yönetimi, takımın en yüksek maaş alan oyuncularından biri olan orta saha oyuncusunun ayrılmasına karşı değil. Bu karar, kulübün mali yükünü azaltmasını sağlayabilir.

ABD kulüplerinin mücadelesi ve Inter Miami'nin tutumu

Son aylarda basında Kevin De Bruyne'nin Lionel Messi'nin forma giydiği Inter Miami'ye transfer olabileceğine dair çok sayıda haber yer aldı. Ancak GOAL.com'un haberine göre Florida kulübü futbolcu için yarışmıyor. Kulüp yönetimi oyuncunun temsilcileriyle görüşmedi ve yakın zamanda transfer çalışması başlatma niyetinde de değil.

Buna rağmen ABD ligine taşınma ihtimali ortadan kalkmış değil. Şu anda Chicago Fire ve San Diego FC, deneyimli oyun kurucuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Özellikle Chicago Fire, futbolcu İngiltere'deki kariyerini tamamladığında onu kadrosuna katmaya çalışmıştı. Ancak deneyimli orta saha oyuncusu o dönemde İtalya'yı tercih etmişti.

Napoli'deki zorlu sezon ve gelecek planları

Hatırlanacağı üzere Kevin De Bruyne, Manchester City'deki on yıllık parlak kariyerini tamamladıktan sonra 2025 yazında serbest oyuncu olarak Napoli'ye katılmıştı. İtalya'ya gelmeden önce MLS seçeneklerini de değerlendiren futbolcu, sonunda Napolililerle iki yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak İtalya'daki ilk sezonu futbolcu için beklendiği gibi geçmedi. Kas sakatlıkları nedeniyle forma şansı önemli ölçüde azaldı. Serie A'da oynanan 18 maçın yalnızca 13'ünde ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen 5 gol ve 2 asist üretmeyi başardı.

Bundan sonra Kevin De Bruyne'nin nihai kararı, mali şartlara ve kendisine sunulan sportif projenin ne kadar ciddi olduğuna bağlı olacak. Napoli ise bonservis bedeli konusunda tatmin edici bir teklif gelmesi halinde deneyimli futbolcuyla yollarını ayırma seçeneğini değerlendirmeye hazır.

Kevin De BruyneNapoliMLSTransferlerFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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