Rosatom, Akkuyu NGS Projesindeki Hissesini Satmaya Hazırlanıyor

Rusya'nın devlet şirketi Rosatom, Türkiye'deki Akkuyu nükleer güç santrali projesindeki hissesinin bir bölümünü dış yatırımcılara satmak için görüşmeler yürütüyor. İzvestiya'nın yayımladığı bilgilere göre bu adım, büyük enerji tesisinin finansman sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

2010 yılında imzalanan Rusya-Türkiye hükümetler arası anlaşmasına göre, Rus tarafının santralin yaşam döngüsündeki payı yüzde 51'in altında olamaz. Kalan yüzde 49'luk hisse ise yabancı veya yerli yatırımcılara satılabilir. Akkuyu NGS'nin hizmet ömrü 60 yıl olup bu süreyi daha da uzatma imkânı bulunuyor.

Projeyle İlgilenen Yatırımcılar

Rosatom, son birkaç yıl boyunca söz konusu varlıkları devretmek için çeşitli girişimlerde bulundu. İlk aşamada Türkiyeli iş insanı Ahmet Çalık başlıca adaylardan biriydi, ancak holdingi finansal zorluklarla karşılaştı. Bunun ardından Ciner Holding Başkanı Turgay Ciner projeye dahil olmayı planladı, ancak yetkililerle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca 2017–2018 yıllarında yüzde 49'luk hisseleri satın alma niyetiyle Cengiz-Kolin-Kalyon konsorsiyumu da girişimde bulundu, ancak bu anlaşma da tamamlanamadı. Günümüzde Rosatom, söz konusu hisseyi tek bir paket halinde veya birkaç şirkete bölerek satma seçeneklerini değerlendiriyor. Tüm bu adımlar Türkiye tarafıyla sıkı koordinasyon içinde yürütülecek.

Santralin Önemi ve Gelecek Planları

Uzmanlara göre yüzde 49'luk hissenin satılması, Rus tarafının mali yükünü önemli ölçüde azaltacak. Akkuyu NGS, her biri 1200 MW kapasiteye sahip Rus tasarımı VVER-1200 neslinden dört güç ünitesinden oluşuyor. Tüm üniteler tam kapasiteyle devreye alındığında santral yılda yaklaşık 35 milyar kW·soat elektrik üretecek.

Yeni nükleer santral, Türkiye'nin toplam enerji ihtiyacının yüzde 10'undan fazlasını karşılayabilecek. Bu da ülkenin gaz, kömür ve petrol ithalatına bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak. Hatırlanacağı üzere daha önce santralin ilk güç ünitesinde elektrik üretimine bu yılın sonuna kadar başlanmasının planlandığı bildirilmişti.