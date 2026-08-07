Vostochniy Kozmodromu'nda Soyuz-2 roketleri için hazırlık tamamlandı

Rusya'daki Vostochniy Kozmodromu'nda ana yer altyapısının yıllık teknik bakımı başarıyla tamamlandı. ixbt.com'un haberine göre uzmanlar, Soyuz-2 ve Angara roketleri için tasarlanan fırlatma kompleksleri ile evrensel teknik kompleksin durumunu kapsamlı şekilde kontrol etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Soyuz-2 roket kompleksi şu anda bir sonraki fırlatmalar için tamamen hazır hale getirildi. Gerçekleştirilen planlı bakım çalışmaları sırasında tüm sistemler ve üniteler test edildi ve hiçbir arıza tespit edilmediği bildirildi.

Yer komplekslerinin modernizasyonu ve denetimi

Bu teknik bakım sürecindeki en kapsamlı çalışmalar evrensel teknik komplekste gerçekleştirildi. Uzmanlar burada, uzay araçlarını fırlatmadan önce hazırlamak için kullanılan 150'den fazla sistem ve ünitenin durumunu kontrol ederek bunları tam çalışma düzenine getirdi.

Angara fırlatma kompleksinde de geniş kapsamlı çalışmalar yapıldı. Özellikle taşıyıcı roket ve üst kademe bloklarıyla doğrudan çalışan kompleksler de dahil olmak üzere, yer ekipmanları ve cihazlarının 40'tan fazla sistemine bakım uygulandı.

Gelecek planları ve altyapının önemi

Yıllık planlı bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra uzmanlar, daha kısa aralıklarla bakım gerektiren diğer sistemlere hizmet vermeye başladı. Vostochniy Kozmodromu'ndaki bu süreçlerin yeni uzay uçuşlarına hazırlıkla eş zamanlı yürütülmesi dikkat çekiyor.

Bildirildiğine göre temmuz ayının sonlarında, bir sonraki Soyuz-2 taşıyıcı roketinin blokları ve baş kaportası demir yoluyla kozmodroma ulaştırılmıştı. Bu durum, Vostochniy'in aynı anda hem mevcut Soyuz-2 altyapısının hazır olma durumunu koruduğunu hem de ağır sınıftaki Angara roketleri için tasarlanan yeni fırlatma kompleksini başarıyla işlettiğini gösteriyor.