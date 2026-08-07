Olağanüstü karar: Kendine uygun bir erkek bulamayan 40 yaşındaki kadın kendisiyle evlendi

2017 yılında İtalyan fitness eğitmeni Laura Mesi, olağanüstü bir kararla gündeme geldi. 40 yaşına giren kadın, kendisiyle sembolik bir evlilik töreni düzenledi ve bu günü tam teşekküllü bir düğün olarak kutladı.

Etkinlik için yaklaşık 10 bin avro harcandı. Törende beyaz gelinlik, yüzük, nedimeler, üç katlı pasta ve yaklaşık 70 davetli vardı. Laura, kutlamanın ardından tek başına Mısır'a "balayı" seyahatine de çıktı.

Bu kararı almasında özel hayatındaki zorlu ayrılık etkili oldu. Laura, 12 yıllık ilişkisinin sona ermesinin ardından, 40 yaşına kadar aşkını bulamazsa kendisiyle "evlenip" düğün yapacağını söylemişti.

Söz verdiği yaşa gelince planını gerçekleştirdi. Ancak bu törenin hukuki geçerliliği olmadığı belirtildi. İtalya'da ve diğer ülkelerde bu tür etkinlikler resmi evlilik olarak kabul edilmiyor.