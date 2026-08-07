Barcelona sol bekte sorun yaşıyor

İspanya'nın Barcelona kulübü, yeni sezon öncesi kadro yapılanması sürecinde ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldı. Özellikle takımın sol bek pozisyonundaki belirsizlik devam ediyor ve bu durum teknik direktör Hansi Flick'in planlarını etkiliyor. Bu konuya ilişkin Goal.com haber veriyor.

AS'ın aktardığı bilgilere göre takımın en önemli umutlarından biri olan Alejandro Balde, fiziksel sorunları nedeniyle sezon öncesi hazırlık çalışmalarına tam olarak katılamadı. Futbolcu şu ana kadar tek dakika bile forma giymedi. Bu durum kulüp taraftarlarını ve uzmanları endişelendiriyor.

Sakatlık gizli tutuluyor

Alejandro Balde, Birmingham'a karşı oynanan hazırlık maçının yanı sıra Hansi Flick'in öğrencilerinin gerçekleştirdiği iki provayı da kaçırmak zorunda kaldı. Doktorlar ve teknik ekip oyuncunun durumu hakkında sessizliğini korurken bu tutum, belirsizliği daha da artırıyor.

Basında yer alan haberlere göre futbolcunun sağlık sorunları, bel bölgesindeki fıtık komplikasyonları veya kasık ağrısıyla bağlantılı olabilir. İkinci ihtimal, bu tür sakatlıklar iyileşme sürecini uzattığı için teknik heyet açısından daha ciddi bir baş ağrısına yol açıyor.

Fırsatı kaçırma riski

Geçen sezon João Cancelo'nun takıma katılmasının ardından Balde, ilk 11'deki yerini kaybetmişti. Ayrıca Dünya Kupası'nda da forma giyememişti. Bu açıdan sezon öncesi kampı, futbolcu için konumunu yeniden kazanmak ve Hansi Flick'in güvenini kazanmak adına ideal bir fırsattı.

Alman teknik adam, geçen sezon Balde'nin potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulamış ve oyuncunun performans seviyesini daha da geliştirmesi gerektiğini defalarca dile getirmişti. Ancak beklenmedik fiziksel sorunlar, genç savunmacının kendisini göstermesini engelliyor ve yeni sezondaki geleceğini belirsiz hale getiriyor.